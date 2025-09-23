Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adli kontrolle serbest kalmışlardı: İzmir'de polise saldıranlar tutuklandı

Adli kontrolle serbest kalmışlardı: İzmir’de polise saldıranlar tutuklandı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir düğün salonu önünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polislere saldıran şüpheliler, önce adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Olayın basına yansımasının ardından yeniden gözaltına alınan toplam 6 kişi tutuklandı. Emniyet, polis memurlarına yönelik saldırıların karşılıksız bırakılmadığını açıkladı.

İzmir’in Selçuk ilçesinde bir düğün salonunda silah sıkıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine tekme ve yumruklu saldırdıktan sonra gözaltına alınan ve savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler, olayın basına yansımasının ardından tekrar gözaltına alındı. Olayla ilgili 6 şüphelinin tutuklandığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Olay, 17 Eylül Çarşamba günü Zafer Mahallesi Kobuleti Caddesi’nde bulunan bir düğün salonu yakınında meydana geldi. Burada araç içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, çevrede araştırma yapmaya başladı. Bu esnada ihbara konu olan siyah renkli bir otomobil durdurularak araçta bulunan iki kişiye inmeleri söylendi. Otomobil sürücüsü Ş.D. (29) ve ön koltuktaki D.S. (31) araçtan indirildiği sırada D.S., görevli polis memurlarını itekleyerek küfür etti; yanında bulunan gruptan da eklenen saldırganlar, polislere tekme ve yumrukla saldırdı.

Müdahale sırasında polis memurları darbedilirken, takviye ekiplerin gelmesiyle kademeli güç ve biber gazı kullanılarak saldırganlar etkisiz hale getirildi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay yerinden kaçmaya çalışan ve polise saldıran D.S. ile birlikte Ş.A. (20), M.Ş.K. (26) ve Ş.D. (29) isimli ve çok sayıda suç kayıtları da bulunan şüpheliler yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 18 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI, SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Olay görüntülerinin basında yer almasının ardından şüphelileri yakalamak için yeniden çalışma başlatıldı. Polise sözlü ve fiziki saldırı görüntülerinin yayınlanmasının ardından olayla ilgili toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"17 Eylül 2025 tarihinde, İzmir ili Selçuk ilçesinde bir düğün salonu önünde havaya ateş açıldığı yönünde alınan ihbar üzerine, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından olay yerine ivedilikle intikal edilmiştir. Olaya müdahale sırasında 5 polis memurumuza sözlü ve fiziki mukavemet gösterilmiştir. Konuyla ilgili 6 şüpheli şahıs, ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan personelimize yönelik saldırılar karşılıksız bırakılmamış, failler sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanmıştır."

