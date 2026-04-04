Ahırda feci ölüm: 12 yaşındaki Miran can verdi
Batman’ın Oymataş köyünde 12 yaşındaki Miran Tutar, ailesine ait ahırda açık elektrik teline temas ederek akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Oymataş köyü Ünlüce mezrasında meydana geldi.
ELEKTİRİK AKIMINA KAPILDI
Ailesine ait ahıra giren Miran Tutar (12), bu sırada iddiaya göre açıkta bulunan elektrik teline temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan çocuk, durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen küçük Miran, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miran'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.