İstanbul'da 35 yaşındaki S.H., annesi ve ağabeyini öldürüp diğer kardeşini de ağır yaraladı. Şahsın polise teslim olduktan sonra ailesini sevmediğini ve hep öldürmek istediğini söylediği öğrenildi.

7 Nisan saat 19:20 sıralarında İstanbul Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak üzerinde S.H. (35), polisi arayarak "Annemi babamı öldürdüm" şeklinde ihbarda bulundu.

ANNE VE AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede anne Medine Hepgülnar (61) ve abi Ekrem Hepgülnar'ın S.H. tarafından silahla vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. S.H.'nin diğer kardeşi K.H.'nin ise aynı saldırıda (38) ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

"HEP ÖLDÜRMEK İSTİYORDUM"

Olay yerinde suç unsuru ruhsatlı silahıyla yakalanan S.H.'nin polislere verdiği ilk ifadesinde ise ailesini sevmediği; hep öldürmek istediği, öte yandan kredi ve kumar borçları olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin yürütülen incelemenin devam ettiği belirtildi.

Aile katliamı yapan şahıstan kan donduran sözler: Hep öldürmek istiyordum

Olayın görgü tanıklarından Bünyamin Sevinç, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Saat 18.30 gibiydi, evde 3-4 el silah sesi duydum. Onun ardından zaten polis ekipleri ve ambulans da geldi, herkes gördü olanları, insanlar panik oldu. Olayı gerçekleştiren şahsı tanımıyordum ama aile içi bir kavga olduğunu tahmin ettik ki zaten öyleymiş."

