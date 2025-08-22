Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aksaray'da asansör faciası: 2 kişi ağır yaralandı

Aksaray'da asansör faciası: 2 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aksaray&#039;da asansör faciası: 2 kişi ağır yaralandı
Asansör, Kaza, Yaralanma, İş Kazası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da bir apartmanın asansör motorunu değiştirmek için kabin üzerine çıkan yaşları 16 ve 21 olan iki işçi, halatların kopmasıyla üç kat düşerek ağır yaralandı. Gürültüyü duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan işçiler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray'da 5 katlı apartmanın asansör motorunu değiştirmek için 5. katta kabin üzerine çıkan 2 usta, halatların boşalması sonucu kabinle birlikte düştü. Yere çakılmadan şans eseri 3 kat düşüp 1. katta duran kabinin üzerinde bulunan 2 işçi ağır yaralanırken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Viva Park evleri A Blok'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın asansöründe oluşan arıza nedeniyle bina yönetimi tarafından asansör tamir bakım firmasına haber verildi. Bir süre sonra binaya gelen 4 asansör ustası yaptığı incelemelerde asansör motorunun değişmesi gerektiğini belirterek bina yönetiminin onayı üzerine motor değişimi için çalıma başlattı.

Aksaray'da asansör faciası: 2 kişi ağır yaralandı - 1. Resim

ASANSÖR 3 KAT DÜŞTÜ

Binanın 5. katında asansör kabinin üzerine çıkıp çalışmaya başlayan Burak İ. (21) ve Mustafa Ali A. (16) halatın bir anda boşalması sonucu kabinle birlikte düştü. Asansör kabini binanın 1. kat seviyesinde çakılarak durdu. Büyük bir gürültüyle ne olduğunu anlayamayan bina sakinleri telaşla apartmana çıkarken, tamir için gelen ve dışarıda olan diğer 2 asansör tamir personeli hemen duruma müdahale ederek 1. kattan asansör kapısını açıp mesai arkadaşlarına ulaştı. Asansörün düştüğünü öğrenen bina sakinleri ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aksaray'da asansör faciası: 2 kişi ağır yaralandı - 2. Resim

2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri koşarak apartmanın birinci katına ulaştı. Burada ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıları itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sedyeyle binadan çıkarıp ambulansa aldı. Ağır yaralanan 2 işçi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da asansör faciası: 2 kişi ağır yaralandı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Polis saldırganı arıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da duvarlarından sesler gelen iki bina boşaltıldı - 3. Sayfaİstanbul'da duvarları çatırdayan 2 bina boşaltıldıRize'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu - 3. SayfaDeniz kenarında korkunç manzarayı gören 112'yi aradı!Antalya'da denizin ortasında dram: Aralarında 18 çocuk var - 3. SayfaAntalya'da denizin ortasında dram: Aralarında 18 çocuk varTrabzon'da düğün günü kabusa döndü! Maganda kurşunu can aldı - 3. SayfaTrabzon'da düğün günü kabusa döndü! Maganda kurşunu can aldıAksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 7 kişi yaralandı - 3. Sayfaİki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı!"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı! Yardıma gelenleri darbetti - 3. Sayfa"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı! Yardıma gelenleri darbetti
Sonraki Haber Yükleniyor...