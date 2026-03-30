Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul İstikameti Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

OTOYOLUN İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

