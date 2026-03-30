Anadolu Ajansı • Kocaeli
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul İstikameti Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
OTOYOLUN İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI
Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR