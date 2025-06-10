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Anbean kamerada! 6 yaşındaki çocuk 5 kattan arabanın üstüne düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne böyle düştü. Dehşet dolu anlar anbean kaydedildi.

Siirt'te 6 yaşındaki kız çocuğunun, dengesini kaybederek 5'inci kattan park halindeki aracın üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK 5. KATTAN DÜŞTÜ

Siirt Kooperatif Mahallesi 1749. Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katındaki dairede dengesini kaybeden 6 yaşındaki Elif K., park halindeki arabanın üstüne düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Elif K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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