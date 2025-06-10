Anbean kamerada! 6 yaşındaki çocuk 5 kattan arabanın üstüne düştü
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne böyle düştü. Dehşet dolu anlar anbean kaydedildi.
Siirt'te 6 yaşındaki kız çocuğunun, dengesini kaybederek 5'inci kattan park halindeki aracın üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK 5. KATTAN DÜŞTÜ
Siirt Kooperatif Mahallesi 1749. Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katındaki dairede dengesini kaybeden 6 yaşındaki Elif K., park halindeki arabanın üstüne düştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Elif K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak