İhlas Haber Ajansı
Ankara'da polise ateş açan DEAŞ'lı terörist ve eşi etkisiz hale getirildi
Ankara’da düzenlenen operasyonda Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ile çatışmaya giren DEAŞ mensubu terörist öldürüldü. Şahsın aynı örgüte mensup karısı ise yaralı olarak ele geçirildi.
Özetle DinleAnkara'da polise ateş açan DEAŞ'lı terörist ve eşi...
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3. Sayfa 1 dk önce
Ankara'nın Haymana ilçesinde DEAŞ mensubu bir kişi ile karısına yönelik düzenlenen operasyonda çatışma yaşandı.
- Operasyon Ankara'nın Haymana ilçesindeki Sazağası Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
- Polis Özel Harekat ekipleri, DEAŞ mensubu M.K. ile karısı N.K.'nın bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
- Çatışma sırasında teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı.
- Örgüt mensubu M.K. çıkan çatışmada öldürüldü.
- Örgüt mensubu karısı N.K. ise yaralı olarak yakalandı.
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Dün sabah Ankara'nın Haymana ilçesindeki Sazağası Mahallesi’nde alınan bilgilere göre, DEAŞ mensubu M.K. ile karısı N.K.’nın bulundukları adrese Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi.
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POLİSE ATEŞ AÇTI!
Operasyon esnasında teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada örgüt mensubu M.K. öldürülerek etkisiz hale getirilirken, aynı örgüte üye karısı N.K. ise yaralı olarak yakalandı.
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