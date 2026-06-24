9 suç kaydı var! AVM denetleyen sahte 'genel başkan'ın sicili kabarık çıktı
Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtarak AVM’de denetim yapan F.A.’nın ‘yaralama, tehdit, örgüt kurma, dolandırıcılık’ gibi çeşitli suçlardan 9 suç kaydığı olduğu ortaya çıktı.
- F.A. ve beraberindeki 4 şüpheli gözaltına alınmıştır.
- Gözaltına alınan şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirlenmiştir: F.A.'nın 9, E.V.'nin 6, M.G.'nin 6, E.V.'nin 4 ve Y.Y.'nin 1 suç kaydı bulunmaktadır.
- F.A.'nın adli sicil kaydında birçok suçtan işlem bulunduğu tespit edilmiştir.
- F.A.'nın geçmişte kendisini farklı unvanlarla tanıttığı ve sahte kimlik kartları hazırlattığı iddialarıyla gündeme geldiği de öğrenilmiştir.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından F.A. hakkında soruşturma başlatmıştır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan AVM’de denetim yapan F.A. hakkında soruşturma başlatarak gözaltı talimatı vermişti.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında F.A. ve beraberindeki 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda durdurulan bir araçta yakalanan şüpheliler hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem başlatılmıştı.
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9 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan F.A.'nın 9, E.V.'nin 6, M.G.'nin 6, E.V.'nin 4 ve Y.Y.'nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.
Adana nüfusuna kayıtlı olan F.A.'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tehdit", "taksirle yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "hırsızlık", "mala zarar verme", "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik", "hakaret", "bilişim sistemine girme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi suçlardan adli sicil kaydının bulunduğu belirlendi.
SAHTE KİMLİK, SAHTE İSİM
F.A.'nın geçmişte kendisini farklı unvanlarla tanıttığı, bazı kamu kurumlarının isim ve logolarını kullanarak sahte kimlik kartları hazırlattığı iddialarıyla gündeme geldiği de öğrenildi.
NELER OLMUŞTU?
Afyonkarahisar'da kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan bir kişinin alışveriş merkezinde (AVM) denetim yaptığı görüntüler gündem olmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçundan soruşturma başlatmıştı. F.A hakkında gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. Düzenlenen operasyonla Ferhat A., Ergin V., Seyit Ahmet A., Mustafa G., Eyüp V. ve Yusuf Y. gözaltına alınmıştı.