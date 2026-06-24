Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtarak AVM’de denetim yapan F.A.’nın ‘yaralama, tehdit, örgüt kurma, dolandırıcılık’ gibi çeşitli suçlardan 9 suç kaydığı olduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan AVM’de denetim yapan F.A. hakkında soruşturma başlatarak gözaltı talimatı vermişti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında F.A. ve beraberindeki 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda durdurulan bir araçta yakalanan şüpheliler hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem başlatılmıştı.

9 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan F.A.'nın 9, E.V.'nin 6, M.G.'nin 6, E.V.'nin 4 ve Y.Y.'nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

9 suç kaydı var1 AVM denetleyen sahte genel başkanın sicili kabarık çıktı

Adana nüfusuna kayıtlı olan F.A.'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tehdit", "taksirle yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "hırsızlık", "mala zarar verme", "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik", "hakaret", "bilişim sistemine girme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi suçlardan adli sicil kaydının bulunduğu belirlendi.

9 suç kaydı var1 AVM denetleyen sahte genel başkanın sicili kabarık çıktı

SAHTE KİMLİK, SAHTE İSİM

F.A.'nın geçmişte kendisini farklı unvanlarla tanıttığı, bazı kamu kurumlarının isim ve logolarını kullanarak sahte kimlik kartları hazırlattığı iddialarıyla gündeme geldiği de öğrenildi.

9 suç kaydı var1 AVM denetleyen sahte genel başkanın sicili kabarık çıktı

NELER OLMUŞTU?

Afyonkarahisar'da kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan bir kişinin alışveriş merkezinde (AVM) denetim yaptığı görüntüler gündem olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçundan soruşturma başlatmıştı. F.A hakkında gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. Düzenlenen operasyonla Ferhat A., Ergin V., Seyit Ahmet A., Mustafa G., Eyüp V. ve Yusuf Y. gözaltına alınmıştı.

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