Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir ayda en az 1000 kişiyi enfekte eden ve 267 kişinin ölümüne yol açan ölümcül Ebola virüsü dalgası, sınırları aşarak ilk kez bir Avrupa ülkesinde görüldü. Fransa Sağlık Bakanlığı, Kongo'daki görevinden dönen bir doktorda virüsün tespit edildiğini resmen teyit ederek karantina işlemlerini başlattı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki insani yardım görevinden dönen bir Fransız doktorda Ebola virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Çarşamba günü yapılan resmi açıklamada, ülke topraklarında doğrulanan bu ilk vakanın ardından hastanın derhal özel bir tesiste izole edildiği ve genel sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı. Fransız yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hasta ile temas kuran kişilerin takibine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattıklarını açıklarken, Avrupa genelindeki nüfus için risk seviyesinin oldukça düşük olduğuna değindi. Avrupa sağlık önlemleri kapsamında sınır kapılarındaki denetimlerin de gözden geçirildiği kaydedildi.

267 kişinin ölümüne yol açan virüs ilk kez Avrupa ülkesinde görüldü!

Fransız Sağlık Bakanlığı vaka ile ilgili tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülke topraklarında ilk Ebola virüsü hastalığı vakasının tespit edildiğini teyit ediyoruz."

TEDAVİSİ YOK

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: İLK AYDA REKOR VAKA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçen ay resmi olarak ilan edilen Ebola salgını, bu hastalığın tarihi boyunca ilk ayda en fazla teyit edilmiş vaka sayısına ulaştığı salgın olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar virüsün resmi açıklamadan haftalar önce yayılmaya başladığına dikkat çekerken, Orta Afrika ülkesinde şu ana kadar en az 1000 kişinin enfekte olduğu ve 267 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgedeki sağlık altyapısının yetersizliği ve insani kriz, küresel sağlık örgütlerinin alarm durumuna geçmesine neden oldu.

DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Sağlık Acil Durum Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud "Kongo'da 1048 doğrulanmış vaka bildirildi, bunlardan 267'si ölümle sonuçlandı. Bu, KDC'de bir Ebola hastalığı salgınının ilk ayındaki en yüksek doğrulanmış vaka sayısıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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