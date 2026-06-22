İhlas Haber Ajansı
AVM denetleyen 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçundan soruşturma başlattı. F.A hakkında gözaltı kararı verildi.
Özetle DinleAVM denetleyen 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Baş...
Kaydet
Gündem az önce
Ankara'da kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan bir kişinin AVM'de denetim yapması üzerine soruşturma başlatıldı.
- Sosyal medyadaki görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
- Şüpheli F.A. hakkında 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan soruşturma açıldı.
- Şüpheli F.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
- Ayrıca şahıs hakkında arama ve el koyma talimatı da uygulanacak.
- Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
0:00 0:00
1x
Ankara'da kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan bir kişi, alışveriş merkezinde (AVM) denetim yaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, F.A. hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan soruşturma başlattı.
GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Soruşturma kapsamında şüpheli F.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Şahıs hakkında ayrıca arama ve el koyma talimatı da uygulanacak.
Olayla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR