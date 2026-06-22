Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.A. hakkında, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçundan soruşturma başlattı. F.A hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan bir kişi, alışveriş merkezinde (AVM) denetim yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, F.A. hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan soruşturma başlattı.

AVM denetleyen 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' hakkında gözaltı kararı

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli F.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Şahıs hakkında ayrıca arama ve el koyma talimatı da uygulanacak.

Olayla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

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