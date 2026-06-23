Anadolu Ajansı
AVM'de sözde denetim yapmışlardı! 6 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde (AVM) kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp, denetim yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alan şüpheli ve beraberindeki 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Özetle DinleAVM'de sözde denetim yapmışlardı! 6 şüpheli yakala...
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Gündem 11 dk önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında Ferhat A. ve 5 şüpheli hakkında soruşturma başlattı ve gözaltı kararı aldı.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçuna ilişkin.
- Ferhat A. ve 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Operasyonla Ferhat A., Ergin V., Seyit Ahmet A., Mustafa G., Eyüp V. ve Yusuf Y. gözaltına alındı.
- Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ferhat A. ve 5 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı vermişti.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Bugün düzenlenen operasyonla Ferhat A., Ergin V., Seyit Ahmet A., Mustafa G., Eyüp V. ve Yusuf Y. gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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