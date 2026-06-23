2026 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken Türkiye'nin grup aşamasında yaşadığı sonuçlar futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. D Grubu'nda ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşmada da Paraguay karşısında sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Milli takımımızın turnuvadan elenmesinin ardından gözler ''Süper Lig ne zaman başlıyor?'' sorusunun cevabına çevrildi.

Milli takımın Dünya Kupası macerasının sona ermesiyle birlikte taraftarlar, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinin ne zaman sahaya çıkacağını araştırmaya başladı. Yaz transfer dönemindeki gelişmeler ve hazırlık kampları sürerken futbolseverler 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihlerini merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, 2026-2027 sezonu lig başlangıç tarihleri...

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 sezonu lig başlangıç tarihleri

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda profesyonel liglerde yeni sezon takvimi netleşti. Yapılan planlamaya göre Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

Yeni sezonun fikstürü ve detaylı maç programı ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen süreçte açıklanacak.

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 sezonu lig başlangıç tarihleri

TFF 1. LİG, NESİNE 2. LİG VE 3. LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Profesyonel ligler için belirlenen takvime göre Trendyol 1. Lig'de yeni sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Bir alt ligde mücadele edecek ekipler, Süper Lig'den bir hafta önce sahaya çıkacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ise sezonun ilk karşılaşmaları 5 ve 6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Alt liglerde mücadele edecek kulüpler de sezon hazırlıklarını açıklanan takvime göre sürdürecek.



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