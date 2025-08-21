Annesinin boğazını keserek öldürmüştü! Katil evladın cezaevinde korkunç sonu

Mersin'in Mut ilçesi geçtiğimiz temmuz ayında şizofreni hastası 48 yaşındaki Ali Durmuş'un yaptıklarıyla çalkalandı.

Ali Durmuş, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Belkıs Durmuş'u (68) defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Evden gelen sesleri duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, annenin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise şüpheli oğulu olay yerinde gözaltına alarak tutuklanmasını sağladı.

GARDİYANLAR HAREKETSİZ HALDE BULDU

Tutuklanan katil zanlısı Ali Durmuş, Silifke Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Bir aya yakın cezaevinde olan Durmuş'ın hareketsiz olduğunu gören gardiyanlar kontrol ettiğinde öldüğünü tespit etti.

Ölüm sebebinin belirlenmesi için Durmuş'un cesedi adli tıpa gönderildi. Şahsın ölümüne yönelik ilk tespitte ise böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.