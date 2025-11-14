Antalya’nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen kadına yumruk ve bıçakla saldıran şüpheli yakalandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, soruşturma sürüyor.

Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen A.H'ye, karşı yönden gelen bir kişi yumrukla saldırmış, ardından yere düşen kadını yüzünden kesici bir cisimle yaraladı. Olayın ardından kaçan kapüşonlü saldırganı bulmak için emniyet güçleri harekete geçti.

ZANLI YAKALANDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve internet haber sitelerinde "Alanya'da yürüyüş yapan kadına saldırı" başlığıyla yer alan haberler üzerine bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Olayın, 11 Kasım 2025 günü saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bildirilen açıklamada, "Yabancı uyruklu A.H. isimli kadın şahıs, tanımadığı bir erkek şahıs tarafından fiziksel saldırıya maruz kalmıştır. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi A.T. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SEVDA KILIÇ

