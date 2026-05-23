Antalya'da çöp kamyonu motosikleti ezdi, 2 genç hayatını kaybetti
Antalya’da belediyeye ait çöp kamyonu, kavşakta motosiklet ile çarpıştı. Kazada, 18 yaşındaki sürücü Hasan Aşkın ile motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Bekir Sarpdağ hayatını kaybetti.
Feci kaza Kumluca ilçesine bağlı Gödene Caddesi Mezbahane Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kumluca Belediyesine ait 07 VHK 29 plakalı çöp kamyonu ile Hasan Aşkın'ın (18) kullandığı 07 CKZ 938 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİLER
Kazada motosiklet sürücüsü Aşkın ile arkasında yolcu olarak bulunan Bekir Sarpdağ (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşkın ve Sarpdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerinin ardından cenazeler, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ACI HABERİ ALAN AİLELER YIKILDI
Kazayı haber alarak olay yerine gelen Aşkın ve Sarpdağ'ın yakınları üzüntü yaşadı.
Çöp kamyonu sürücüsünün polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.