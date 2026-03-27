Ardahan'ın Göle ilçesinde 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir neden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesi Çakıldere köyünde gece saatlerinde F.K, E.H. ve Y.H. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.K'nin silahla ateş açtığı iddia edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.H. ile Y.H'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan şüpheli F.K'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

