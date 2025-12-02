Artvin'in Ortaköy Köyü yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonet yaklaşık 7 metrelik refüjden aşağıya yuvarlandı. Kazada sürücü ve ağabeyi ile araçta bulunan diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Artvin’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

UÇURUMA DÜŞTÜ

Merkeze bağlı Ortaköy Köyü Hekimoğlu Mahallesi yolunda sabah saatlerinde Hasan Günay’ın (44) kullandığı kamyonet, Artvin istikametinden Ortaköy yönüne seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki yaklaşık 7 metrelik refüjden aşağıya düştü.

Hasan ve Yunus Günay kardeşler

2 KARDEŞ VE 1 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada sürücü Hasan Günay ile araçta bulunan ağabeyi Yunus Günay (51) ile Hasan İnce (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Hasan İnce

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

