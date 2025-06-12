AVM'de "adamına göre muamele" kavgası: "Çay neden getirmiyorsun" diyerek ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Haziran 2025 23:43 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 23:50 - Güncelleme:

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişindeki bir AVM'de çay yüzünden kavga çıktı. Garsonun başındaki takke yüzünden kendisine çay getirmediğini ve "adamına göre muamele" yaptığını öne süren bir müşteri, duruma tepki gösterdi. Çıkan arbede paniğe neden oldu.

Bolu’da bulunan Outlet AVM’de bir kişi, restoranda "adamına göre muamele" yapıldığı gerekçesiyle ortalığı birbirine kattı. İlgili Haber AVM'de dehşet anları! Belinden bıçak çıkardı: Gırtlağına sallarım YEMEKTEN SONRA ÇAY İSTEDİ AMA... Olay, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bulunan Outlet AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, başında kufi takke bulunan ve restoranda yemek yiyen bir kişi, siparişinin ardından çay istedi. ADAMINA GÖRE MUAMELE... Garsonun müşteriye çay getirmediği ve başka masalara servis yaptığı iddiasıyla vatandaş, kendisine kasıtlı olarak hizmet verilmediğini öne sürdü. Restoranda "adamına göre muamele" yapıldığı gerekçesiyle yemek yiyen vatandaş duruma tepki gösterdi. ARBEDE ÇIKTI, GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ Yaşanan arbede kısa süreli paniğe neden oldu. Güçlükle yatıştırılan vatandaşa işletme tarafından "Yoğunluktan dolayı çay ve kahve ikramımız yoktur, bu yüzden servis etmedik" denildiği öğrenildi. Güçlükle sinirleri yatışan vatandaş AVM’den bir süre sonra ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak