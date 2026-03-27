Aydın'da bir tekneden 101 düzensiz göçmen çıktı
Aydın'da düzenlenen operasyonda, bir teknede gizlenmiş vaziyette 2 göçmen kaçakçısı ile 101 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'da Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir teknede gizlenmiş 101 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
- Aydın'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri ortak çalışma yürüttü.
- Düzensiz göçmenlerin yurt dışına gitme hazırlığında oldukları tespit edildi.
- Karadan ve denizden arama faaliyeti gerçekleştirildi.
- Bir teknede gizlenmiş halde 101 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
- Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
- Organizasyonun sorumluları hakkında adli süreç yürütülüyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yürüttü.
Çalışma sonucu düzensiz göçmenlerin yurt dışına gitme hazırlığında olduklarının tespit edilmesi üzerine, karadan ve denizden arama faaliyeti gerçekleştirildi.
101 düzensiz göçmen yakalandı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir teknede gizlenmiş halde bulunan 101 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Organizatörler hakkında ise adli süreç yürütülüyor.