Aydın'da düzenlenen operasyonda, bir teknede gizlenmiş vaziyette 2 göçmen kaçakçısı ile 101 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu düzensiz göçmenlerin yurt dışına gitme hazırlığında olduklarının tespit edilmesi üzerine, karadan ve denizden arama faaliyeti gerçekleştirildi.

101 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir teknede gizlenmiş halde bulunan 101 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Organizatörler hakkında ise adli süreç yürütülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası