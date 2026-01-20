Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi önce evini ve arabasını yaktı, ardından kendini ağır yaraladı. 63 yaşındaki adam 14 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Olay, Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Bahçıvanlar mevkiinde 7 Ocak Çarşamba günü meydana geldi.

EVİNİ VE ARACINI YAKIP KENDİNİ VURDU

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 63 yaşındaki Mesut Moralı, henüz bilinmeyen bir nedenle önce evini ve garajda park halinde bulunan otomobilini ateşe verdi. Ardından yanında bulunan silahla kendisine ateş ederek ağır yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesini ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri söndürmeye çalıştığı esnada aracın arka tarafında yerde hareketsiz bir şekilde yatan Moralı'yı fark etti. Hızla alevlerin söndürülmesinin ardından adama ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından silahla vurulmuş halde buldukları şahsı ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Moralı 14 günlük mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Moralı'nın ölüm haberi sevenlerini hüzne boğdu. Moralı'nın öğle namazını müteakip Umurlu Bayramyeri Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

