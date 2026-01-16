Adana'da tartıştığı eşinin evi terk etmesine sinirlenen Sergen Altunbaş, 2 çocuğunu öldürüp aynı tabanca ile intihar etti. Şahsın 100 bin takipçili sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Adana merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada; iddiaya göre, bir süre önce karısı G.A. ile Sergen A. (34) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışması sonra kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Sergen A. aynı tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen A.'nın ait otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sergen A.'nın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezirde eder rezilde" paylaşımı dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Sergen Altunbaş'ın sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Instagram'da 100 bin takipçisi bulunan Altunbaş'ın kendisini 'vize uzmanı' olarak tanıttığı ve ABD vizesiyle ilgili paylaşımları yaptığı öğrenildi.

