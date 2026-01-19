Anadolu Ajansı
Aydın'da yangın faciası! Yaşlı adamın cesedi bulundu
Aydın’ın İncirliova ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Servet Savar’ın evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Acarlar Mahallesi'nde Servet Savar'ın (78) yalnız yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ CESEDİNİ BULDU
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Savar, odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Savar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Savar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
