Çorum'da yaşlı çift, kendilerinden haber alamayan yakınları tarafından evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için evde inceleme başlattı.

Çorum'da Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.

BAŞINDA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDULAR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme başlattı.

