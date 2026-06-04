Babasının öldürdüğü genç hakkında çarpıcı detay: Saatlerce aranmış
Adana'da babası tarafından tabancayla vurularak öldürülen 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan'a ilişkin çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Kozan'da toprağa verilen Kayhan'ın geçen yıl aynı ilçede yaşanan orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ve 10 saatlik arama çalışmaları sonucunda bulunduğu ortaya çıktı.
- Tartışma sırasında Ahmet Kaan Kayhan (23), emekli polis memuru babası F. Kayhan (52) tarafından tabancayla vuruldu.
- Olay Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi.
- Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası Kozan ilçesine götürülerek defnedildi.
- Cenaze törenine yakınlarının yanı sıra MHP İl Başkan Yardımcısı Veysel Kokaçya ve Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu katıldı.
- Ahmet Kaan Kayhan'ın daha önce bir orman yangınına müdahale sırasında kaybolup 10 saatlik arama sonucu bulunduğu öğrenildi.
- Cinayet zanlısı baba F. Kayhan emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sokakta tartıştığı babası tarafından tabancayla vurularak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi.
Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde dün tartıştığı emekli polis memuru babası F. Kayhan'ın (52) tabancayla ateş açması sonucu vurularak hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın (23) cenazesinin, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemi tamamlandı.
Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Kozan ilçesine götürüldü.
İlçedeki Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gencin cenazesi defnedildi.
Cenaze törenine, Kayhan'ın yakınlarının yanı sıra MHP İl Başkan Yardımcısı Veysel Kokaçya ve Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu da katıldı.
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YANGIN SIRASINDA KAYBOLMUŞTU: 10 SAAT SÜREN ARAMA SONUCU BULUNDU
Öte yandan orman işçisi olarak görev yapan Ahmet Kaan Kayhan'ın 8 Ağustos 2025'te Kozan ilçesinden çıkan orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ve ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu bulunduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı F. Kayhan'ın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
OLAY
Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde dün emekli polis memuru F. Kayhan ile oğlu Ahmet Kaan Kayhan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmada Ahmet Kaan Kayhan, bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştığı babası tarafından tabancayla vurularak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Baba Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu.