Antalya’nın Konyaaltı sahilinde balık tutan iki arkadaşın oltasına ceset takıldı. Olay sahilde kısa süreli paniğe neden olurken, ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

Antalya Konyaaltı sahilinde oltalarını denize atan Metehan İ. ve Can İ., yaklaşık 50-60 metre açıkta oltalarının aniden ağırlaştığını fark etti.

OLTAYA BALIK DEĞİL CESET TAKILDI

İlk anda büyük bir balık yakaladıklarını düşünen iki arkadaş, oltayı çekmekte zorlanınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Birlikte kıyıya doğru çekilen oltanın ucunda balık değil, bir erkek cesedi olduğu anlaşıldı.

Sahilde bulunanların durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

ÜZERİNDEN KİMLİĞİ ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, emniyet güçleri, Sahil Güvenlik ve jandarma sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri sahilde detaylı çalışma yaptı. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinden 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal adına düzenlenmiş bir kimlik çıktı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler balıkçıların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde cesedin oltayla sahile çekildiği ve vatandaşların yetkililere haber verdiği anlar yer aldı. Balıkçılara yardım eden Osman Mütevellioğlu, yaşadıklarını, “Oltaları takılınca büyük balık sandık. Çekemeyince yardım istediler. Hep birlikte çektiğimizde ceset olduğunu gördük. Hemen polise haber verdik” sözleriyle anlattı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

