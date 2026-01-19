Anadolu Ajansı
Antalya'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı ve ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
- Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.
- Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
- Bölgeye sevk edilen ekipler alevleri kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
