Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası