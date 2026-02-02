Balıkesir’in Gönen ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. 1.90 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücü gözaltına alındı. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde, Kaymakamlık konutu civarında meydana geldi.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CAN VERDİ

Zeynep C. (29) idaresindeki 10 AIF 184 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Necdet Akdeniz'e (46) çarptı. Akdeniz olay yerinde hayatını kaybetti.

KADIN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde sürücü Zeynep C.'nin 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

