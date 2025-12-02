Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen öğrenci servisindeki 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde N.T. yönetimindeki midibüs, ilçeye bağlı Külefli Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile araçtaki 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

