İzmir genelinde planlanan bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 16-17 Mart 2026 tarihinde birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Gediz Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre şebeke yenileme ve bakım faaliyetleri kapsamında gün boyunca farklı saatlerde kesintiler yaşanacak. Vatandaşlar ''İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?'' sorusuna cevap ararken kesinti listesi de duyuruldu.

İzmir genelinde Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Kınık, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Urla başta olmak üzere çok sayıda ilçede planlı kesintiler yapılacak. İşte, Gediz Elektrik 16-17 Mart listesi...

16 ve 17 Mart 2026 tarihlerinde İzmir genelinde planlı bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin büyük bir bölümü öğleden sonra bitecekken bazı bölgelerde elektrik kesintisinin akşam saatlerine kadar sürebileceği belirtildi.



İZMİR BAYINDIR ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3655095

BAYINDIR / İZMİR

Arıkbaşı ( Arıkbaşı Cumhuriyet Sk. Canlı İstasyon Cd. Arıkbaşı Cami Sk. Arıkbaşı Hürriyet Sk. Şehitlik Küme Evleri İmamevi Sk. Yeşilçam Sk. Sevgi Yolu Sk. Okul Sk. Hürriyet1 Sk. Göçmen Sk. Huzur Sk. Bahar Sk. Arıkbaşı Cd. Akçam Sk. İstasyon Yolu Sk. 4 Eylül Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:30

Kesinti ID : 3657902

BAYINDIR / İZMİR

Havuzbaşı ( Havuzbaşı Köyü İç Yolu Bayındır Torbalı Yolu Havuzbaşı Köyiçi Küme Evleri )

İZMİR BAYRAKLI ’de 3 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3656034

BAYRAKLI / İZMİR

Doğançay ( 7195/7. Sk. 7190/7. Sk. 7190/3. Sk. 7190/9. Sk. 7190. Sk. 7190/1. Sk. 7195/2. Sk. 7196. Sk. 7195/6. Sk. 7195/5. Sk. 7195/4. Sk. 7195/3. Sk. 7190/5. Sk. 7190/6. Sk. 7194. Sk. 7195. Sk. 7195/1. Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3656792

BAYRAKLI / İZMİR

Manavkuyu ( 251/4. Sk. 278/5. Sk. 278/4. Sk. 278/3. Sk. 277/1. Sk. 613/1. Sk. 278/6. Sk. 251/1. Sk. 251. Sk. 278/2. Sk. Sakarya Cd. 279. Sk. )

Planlandı

18Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 06:00

Kesinti ID : 3656782

BAYRAKLI / İZMİR

Org. Nafiz Gürman ( 7097. Sk. 7089. Sk. 7090. Sk. 7091. Sk. 7092. Sk. 7093. Sk. 7094. Sk. 7095. Sk. 7096. Sk. 7096/1. Sk. 7102. Sk. 7103. Sk. Kubilay Cd. )

Emek ( 1660. Sk. 7236/1. Sk. 7061. Sk. 7065. Sk. 7236. Sk. 7236/3. Sk. 7238/1. Sk. 7239. Sk. 7248. Sk. 7243/1. Sk. 7242. Sk. 7240. Sk. 7239/2. Sk. 7239/1. Sk. )

Yamanlar ( Barış Cd. 7302. Sk. 7340. Sk. 7340/1. Sk. )



İZMİR BERGAMA ’de 7 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3655360

BERGAMA / İZMİR

Bayramcılar ( Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar Yolu )

İsmailli ( Yuntdağ Yolu İsmailli Küme Evleri )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3655950

BERGAMA / İZMİR

Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 15:00

Kesinti ID : 3656820

BERGAMA / İZMİR

Koyuneli ( Koyuneli Köyü İç Yolu Yuntdağ Yolu )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3657382

BERGAMA / İZMİR

Hamzalısüleymaniye ( Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu )

Kurtuluş ( 899. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:00

Kesinti ID : 3656593

BERGAMA / İZMİR

Fatih ( 342. Sk. 307. Sk. 335. Sk. 333. Sk. 332. Sk. Meltem Sk. Şehit Yaşar Özsürücü Sk. Bergama Çevreyolu Fuzuli Cd. Hanımeli Sk. Başak Sk. Manolya Sk. Yeşim Sk. Çamlık Sk. Çetin Emeç Cd. Özlem Sk. İpek Sk. 339/1. Sk. 343. Sk. 345. Sk. 339. Sk. 340. Sk. 341. Sk. Özgürlük Cd. Poyraz Sk. 348. Sk. Atatürk Blv. Bengü Sk. Zerrin Sk. Güvercin Sk. Karaçam Sk. Akşemsettin Cd. 333/1. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3656806

BERGAMA / İZMİR

Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )

İZMİR BORNOVA ’de 5 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20:00 - 22:00

Kesinti ID : 3656783

BORNOVA / İZMİR

Egemenlik ( Kemalpaşa Cd. Aydınlar Cd. )

Karacaoğlan ( 6170. Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3656833

BORNOVA / İZMİR

Evka 3 ( 127/25. Sk. 127. Sk. 127/12. Sk. 127/13. Sk. 127/14. Sk. 127/18. Sk. 127/23. Sk. Şehitler Cd. 127/7. Sk. 127/6. Sk. 127/4. Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3656839

BORNOVA / İZMİR

Gökdere ( Kale Sk. Ceylan Sk. Çiğdem Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3656841

BORNOVA / İZMİR

Gökdere ( Erdem Sk. Akgül Sk. İnci Sk. Nehir Sk. Kale Sk. Güvercin Sk. Gökdere Cd. Ceylan Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3656846

BORNOVA / İZMİR

Gökdere ( Gökdere Cd. Güvercin Sk. Kale Sk. Nehir Sk. İnci Sk. Akgül Sk. Erdem Sk. )

Planlandı

18Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3656850

BORNOVA / İZMİR

Gökdere ( Nehir Sk. İnci Sk. Akgül Sk. Erdem Sk. Gökdere Cd. Güvercin Sk. Kale Sk. )

İZMİR BUCA ’de 3 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3656009

BUCA / İZMİR

Yıldızlar ( Şehit Er Zeki Toker Cd. Toker Sk. Çamlık Sk. Koca Musa Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3656590

BUCA / İZMİR

Kozağaç ( 256. Sk. 231. Sk. 223. Sk. 238. Sk. 254. Sk. 252. Sk. Özmen Cd. 257/2. Sk. 257/1. Sk. 257. Sk. 255. Sk. 231/2. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3656018

BUCA / İZMİR

Yıldızlar ( Şehit Er Zeki Toker Cd. Hasan Çavuş Sk. Manastır Sk. )

İZMİR ÇEŞME ’de 7 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3657103

ÇEŞME / İZMİR

Altınkum ( 136/1. Sk. 161. Sk. 168. Sk. 169. Sk. Ova Küme Evleri İc Yol 160. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. Bizbize Sitesi Site İci Yol Aliören Sancak Küme Evleri Sancak Mevki 164. Sk. 166. Sk. 162. Sk. Beyazıt Küme Evleri )

Çiftlik ( 80. Sk. 79/1. Sk. 79. Sk. 42. Sk. 36. Sk. 141. Sk. 43. Sk. 135/1 sk 135/1. Sk. Menekşe Sk. 123. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 140. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. Karanfil Sk. 91. Sk. 90. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 83. Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657121

ÇEŞME / İZMİR

Ildır ( 37233. Sk. 30008. Sk. 30005. Sk. 30007. Sk. 30006. Sk. 30012. Sk. Ildır Cumhuriyet Cd. 30009. Sk. Alan Küme Evleri 30003. Sk. 30002. Sk. 37191/1. Sk. 37201/1. Sk. Ildır Atatürk Cd. 30004. Sk. 30011. Sk. 30001. Sk. 30010. Sk. 37191. Sk. 37193. Sk. 37194. Sk. 37195. Sk. 37197. Sk. 37198. Sk. 37200. Sk. 37201. Sk. 37207. Sk. 37208. Sk. 37210. Sk. 37211. Sk. 37215. Sk. 37217. Sk. 37218. Sk. 37219. Sk. 37220. Sk. 37221. Sk. 37222. Sk. 37223. Sk. 37224. Sk. 37225. Sk. 37226. Sk. 37227. Sk. 37228. Sk. 37229. Sk. 37230. Sk. 37231. Sk. 37232. Sk. 37234. Sk. 37235. Sk. 37236. Sk. 37237. Sk. 37238. Sk. 37239. Sk. 37241. Sk. 37242. Sk. 37243. Sk. Ildır Gazi Mustafa Kemal Cd. )

Germiyan ( 27000. Sk. 27151. Sk. 27147. Sk. 27180. Sk. 27135. Sk. 27177/1. Sk. 27085. Sk. 27079. Sk. 27062. Sk. 27225. Sk. 27074/1. Sk. 27062/4. Sk. 27062/3. Sk. 27061/2. Sk. 27061/3. Sk. 27061/4. Sk. 27061/5. Sk. 27061/6. Sk. 27000/2. Sk. 27000/4. Sk. 27068/1. Sk. 27068/2. Sk. 27068/3. Sk. 27068/4. Sk. 27068/5. Sk. 27068/6. Sk. 27068/7. Sk. 27068/8. Sk. 27068/9. Sk. 27000/3. Sk. 27101/1. Sk. 27074/2. Sk. 27062/6. Sk. 27068/10. Sk. 27000/1. Sk. 27143. Sk. 27173/1. Sk. 27062/7. Sk. 27045. Sk. 27052. Sk. 27059. Sk. 27060. Sk. 27061. Sk. 27061/1. Sk. 27062/5. Sk. 27063. Sk. 27064. Sk. 27065. Sk. 27068. Sk. 27069. Sk. 27070. Sk. 27071. Sk. 27072. Sk. 27073. Sk. 27074. Sk. 27075. Sk. 27076. Sk. 27077. Sk. 27078. Sk. 27080. Sk. 27081. Sk. 27082. Sk. 27083. Sk. 27084. Sk. 27086. Sk. 27087. Sk. 27088. Sk. 27089. Sk. 27090. Sk. 27090/1. Sk. 27091. Sk. 27092. Sk. 27093. Sk. 27094. Sk. 27095. Sk. 27098. Sk. 27099. Sk. 27100. Sk. 27101. Sk. 27102. Sk. 27103. Sk. 27104. Sk. 27106. Sk. 27107. Sk. 27108/1. Sk. 27109. Sk. 27110. Sk. 27111. Sk. 27112. Sk. 27114. Sk. 27115. Sk. 27116. Sk. 27121. Sk. 27122. Sk. 27123. Sk. 27133. Sk. 27134. Sk. 27144. Sk. 27145. Sk. 27149. Sk. 27150. Sk. 27152. Sk. 27155. Sk. 27157. Sk. 27160. Sk. 27161. Sk. 27162. Sk. 27163. Sk. 27166. Sk. 27167. Sk. 27168. Sk. 27169. Sk. 27171. Sk. 27173. Sk. 27174. Sk. 27175. Sk. 27176. Sk. 27177. Sk. 27178. Sk. 27179. Sk. 27181. Sk. 27183. Sk. 27184. Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657122

ÇEŞME / İZMİR

Germiyan ( 27035/1. Sk. 27049. Sk. 27050. Sk. 27051. Sk. 27052. Sk. 27056. Sk. 27057. Sk. 27038. Sk. 27038/1. Sk. 27058. Sk. 27034. Sk. 27036. Sk. 27037. Sk. 27039. Sk. 27045. Sk. 27046. Sk. 27047. Sk. 27048. Sk. 27000. Sk. 27052/1. Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657123

ÇEŞME / İZMİR

Germiyan ( 20307. Sk. 20302. Sk. 6000. Sk. 27021. Sk. 20304. Sk. Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd. 27029/1. Sk. 27038. Sk. 20306. Sk. 20305. Sk. 27000. Sk. 20300. Sk. 27010. Sk. 27009. Sk. 27008. Sk. 27007. Sk. 27016. Sk. 27003. Sk. 27002. Sk. 27001. Sk. 27006/1. Sk. 20303. Sk. 27025. Sk. Sümbül Sokak 27037. Sk. 27006. Sk. 27036. Sk. 27030. Sk. 27029. Sk. 27028. Sk. 27027. Sk. 27024. Sk. 27023. Sk. 27022. Sk. 27020. Sk. 27011. Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657125

ÇEŞME / İZMİR

Ildır ( 30013. Sk. 30014. Sk. 30208. Sk. 30200. Sk. 30203. Sk. 30201. Sk. 30016. Sk. 30017. Sk. 30019. Sk. 30015. Sk. 30204. Sk. 30205. Sk. 30206. Sk. 37256. Sk. 37257. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3657905

ÇEŞME / İZMİR

Alaçatı ( osman aga mevkii yolu Liman Osman Ağa Küme Evleri 18041. Sk. Hurmalı Küme Evleri )



İZMİR ÇİĞLİ ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:00 - 13:00

Kesinti ID : 3657401

ÇİĞLİ / İZMİR

Ataşehir ( Flamingo Cd. Caher Dudayev Blv. 8292. Sk. 8294/1. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR ÇİĞLİ ’de 3 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3656425

ÇİĞLİ / İZMİR

Uğur Mumcu ( 8968/1. Sk. 8790/5. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3657895

ÇİĞLİ / İZMİR

Atatürk ( Ahmet Yesevi Blv. 8809/10. Sk. 8809/2. Sk. 8809/22. Sk. )

Evka-5 ( 8929. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3657903

ÇİĞLİ / İZMİR

Atatürk ( 8930/4. Sk. )



İZMİR FOÇA ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657129

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası ( Killik Mevki Küme Evleri 1001. Sk. 1002. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1011. Sk. 1011/1. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. 1014. Sk. 1015. Sk. 1017. Sk. 1018. Sk. 1019. Sk. Yenifoça Cd. 1002/1. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657145

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası ( 1008/1. Sk. 1020. Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1010/1. Sk. Yenifoça Cd. 1018. Sk. 1014. Sk. 1011. Sk. 1010/2. Sk. )

Planlandı

İZMİR KARABAĞLAR ’de 3 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 09:15

Kesinti ID : 3656585

KARABAĞLAR / İZMİR

Sarıyer ( 5671. Sk. Şehit Asteğmen Coşkun Kale Sk. 5714/3. Sk. 5711. Sk. 5691. Sk. 5690. Sk. 5689. Sk. 5687. Sk. 5679. Sk. 5677. Sk. 5675. Sk. 5673/6. Sk. 5673/2. Sk. 5670. Sk. 5669. Sk. 5668. Sk. 5667. Sk. 5666. Sk. 5664. Sk. )

Cennetoğlu ( 5711/1. Sk. 5709. Sk. 5709/4. Sk. 5694. Sk. 5698/1. Sk. 5708. Sk. 5708/1. Sk. 5708/2. Sk. )

Uğur Mumcu ( 4176. Sk. 5793. Sk. 5792. Sk. 5791. Sk. 5790. Sk. 5786. Sk. 5785/3. Sk. 5785/2. Sk. 5785/1. Sk. 5785. Sk. 5782. Sk. 5777. Sk. 5770/9. Sk. 5770/7. Sk. 5770/14. Sk. 5757/9. Sk. 5757/5. Sk. 5757/43. Sk. 5757/42. Sk. 5757/41. Sk. 5757/40. Sk. 5757/39. Sk. 5757/38. Sk. 5757/34. Sk. 5757/32. Sk. 5757/31. Sk. 5757/30. Sk. 5757/29. Sk. 5757/26. Sk. 5757/25. Sk. 5757/24. Sk. 5757/2. Sk. 5757/12. Sk. 5757/11. Sk. 5757/10. Sk. 5757. Sk. 5755. Sk. 5714/4. Sk. 5714/2. Sk. 5673/5. Sk. 5672. Sk. 5662. Sk. 5661. Sk. 5660. Sk. 5659. Sk. 5656. Sk. 5654. Sk. 5653. Sk. 5652. Sk. )

Selvili ( 4019/6. Sk. 4019/5. Sk. 4019/2. Sk. 4019. Sk. )

Karabağlar ( 5770/8. Sk. 5770/12. Sk. 5770/11. Sk. 5770/10. Sk. 5768. Sk. 5766. Sk. 5765. Sk. 5758. Sk. 5756/1. Sk. 5756. Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 16:15

Kesinti ID : 3656587

KARABAĞLAR / İZMİR

Sarıyer ( 5757. Sk. 5664. Sk. 5666. Sk. 5667. Sk. 5668. Sk. 5669. Sk. 5670. Sk. 5671. Sk. 5672. Sk. 5673/2. Sk. 5673/5. Sk. 5673/6. Sk. 5675. Sk. 5677. Sk. 5679. Sk. 5687. Sk. 5689. Sk. 5690. Sk. 5691. Sk. 5714/3. Sk. 5714/4. Sk. )

Uğur Mumcu ( 5660. Sk. 5659. Sk. 5656. Sk. 5654. Sk. 5653. Sk. 5652. Sk. 4176. Sk. 5793. Sk. 5792. Sk. 5791. Sk. 5790. Sk. 5786. Sk. 5785/3. Sk. 5785/2. Sk. 5785/1. Sk. 5785. Sk. 5782. Sk. 5777. Sk. 5770/7. Sk. 5757/9. Sk. 5757/5. Sk. 5757/43. Sk. 5757/41. Sk. 5757/40. Sk. 5757/39. Sk. 5757/38. Sk. 5757/34. Sk. 5757/32. Sk. 5757/31. Sk. 5757/30. Sk. 5757/29. Sk. 5757/26. Sk. 5757/25. Sk. 5757/24. Sk. 5757/2. Sk. 5757/12. Sk. 5757/11. Sk. 5757/10. Sk. 5755. Sk. 5714/2. Sk. 5662. Sk. 5661. Sk. )

Selvili ( 5757/42. Sk. 4019/6. Sk. 4019/5. Sk. 4019/2. Sk. 4019. Sk. )

Cennetoğlu ( 5694. Sk. 5698/1. Sk. 5708. Sk. 5708/1. Sk. 5708/2. Sk. 5709. Sk. 5709/4. Sk. 5711. Sk. 5711/1. Sk. Şehit Asteğmen Coşkun Kale Sk. )

Karabağlar ( 5756. Sk. 5756/1. Sk. 5758. Sk. 5765. Sk. 5766. Sk. 5768. Sk. 5770/10. Sk. 5770/11. Sk. 5770/12. Sk. 5770/14. Sk. 5770/8. Sk. 5770/9. Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3656589

KARABAĞLAR / İZMİR

Karabağlar ( 5770/12. Sk. 5770/8. Sk. 5770/11. Sk. 5770/10. Sk. )

Uğur Mumcu ( 5793. Sk. 5792. Sk. 5791. Sk. 5790. Sk. 5786. Sk. 5770/9. Sk. 5770/14. Sk. 5757/43. Sk. 5757/42. Sk. 5757/41. Sk. 5757/11. Sk. 5662. Sk. )

Selvili ( 4019/6. Sk. 4019/5. Sk. 4019/2. Sk. 4019. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657843

KARABAĞLAR / İZMİR

Kavacık ( 10002. Sk. 10001. Sk. 10003. Sk. 10004. Sk. 10005. Sk. 10006. Sk. 10009. Sk. 10010. Sk. 10012. Sk. 10013. Sk. 10017. Sk. 10021. Sk. 10022. Sk. 10024. Sk. 10007. Sk. 10008. Sk. 10011. Sk. 10015. Sk. 10014. Sk. 10018. Sk. 10016. Sk. 10019. Sk. 10020. Sk. 10023. Sk. Konak Kavacık Asfaltı Cd. Gazi Cd. )

İZMİR KARŞIYAKA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:00 - 13:00

Kesinti ID : 3657401

KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı ( Caher Dudayev Blv. Flamingo Cd. 6524. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR KARŞIYAKA ’de 4 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3655743

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler ( Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu 1851/4. Sk. 1851/11. Sk. 1851/10. Sk. )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Kesinti ID : 3655968

KARŞIYAKA / İZMİR

Bostanlı ( 2014/1. Sk. Suat Gürbüzer Sk. 2013/1. Sk. Hasan Ali Yücel Blv. Şehit Kurmay Binbaşı Recep Güngör Parkı Bestekar Yusuf Nalkesen Sk. 2014. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Kesinti ID : 3656655

KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı ( 6524. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Kesinti ID : 3657921

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahriye Üçok ( Doçent Doktor Bahriye Üçok Blv. )

Bahariye ( 1716. Sk. Atatürk Blv. Hidayet Erzeybek Cd. Zübeyde Hanım Cd. Doktor Orhan Alpyörük Sk. )



İZMİR KEMALPAŞA ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3657168

KEMALPAŞA / İZMİR

Çiniliköy ( 4146. Sk. 4101. Sk. Torbalı Cd. Savanda Kurudere Yolu Küme Evleri Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri 4142 359 4120 4124 4162 4133 ÇİNİLİKÖY YOLU )

Nazarköy ( Yesillik Yolu Küme Evleri 4051. Sk. savanda yolu kümeevler )

Yukarıkızılca Merkez ( Belağzı Küme Evleri )

Soğukpınar ( 337. Sk. 342. Sk. 340. Sk. Çelebiyaka Küme Evleri Soğukpınar Küme Evleri )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3657440

KEMALPAŞA / İZMİR

Vişneli ( 4004. Sk. 4017. Sk. 4014. Sk. )

Yeşilköy ( Yeşilköy Yolu Küme Evleri )

Gökyaka ( Gökyaka Yolu Küme Evleri )

Dereköy ( Dereköy Yolu Küme Evleri 3106. Sk. 3101. Sk. Kıralanı Yolu Küme Evleri 3102 Sk. )

Cumalı ( Tepe Arası Yolu Küme Evleri Cumalı Yolu Küme Evleri )



İZMİR KİRAZ ’de 6 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3657190

KİRAZ / İZMİR

Ovacık ( Çamlıca Küme Evleri Eşşekderesi Küme Evleri Ovacık Küme Evleri Ayderesi Küme Evleri )

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3657231

KİRAZ / İZMİR

Çömlekçi ( TAŞTEPE Sergiyeri Küme Evleri Şentürk Küme Evleri Çömlekçi Küme Evleri Ova Küme Evleri Çömlekçi Koyu İç Yolu Gözlübaba Küme Evleri SERGİYERİ Aydoğdu Köyü İç Yolu Akar Küme Evleri )

Suludere ( Kocaçınarlar Küme Evleri Cevizdalları Küme Evleri Suludere Merkez Sk. )

Karaburç ( Tastepe Küme Evleri )

Çanakçı ( Çanakçı Küme Evleri )

Aydoğdu ( Düzova Küme Evleri Aydoğdu Küme Evleri Aydoğdu Merkez Sk. )

Başaran ( Başaran Küme Evleri )



İZMİR KINIK ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3657912

KINIK / İZMİR

Karadere ( Emek Küme Evleri Eğitim Küme Evleri Dereboyu Küme Evleri Karadere Köyü İç Yolu Koru Küme Evleri )



İZMİR KONAK ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

00:00 - 01:15

Kesinti ID : 3656770

KONAK / İZMİR

Mimar Sinan ( 1487. Sk. Şair Eşref Blv. Ali Çetinkaya Blv. 1434. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

00:00 - 06:00

Kesinti ID : 3656777

KONAK / İZMİR

Mimar Sinan ( 1402. Sk. 1393. Sk. 1401. Sk. Doktor Mustafa Enver Bey Cd. Ziya Gökalp Blv. 1403. Sk. )



İZMİR MENEMEN ’de 4 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657371

MENEMEN / İZMİR

Günerli ( 2008. Sk. 2009. Sk. 2004. Sk. 2001. Sk. 2022. Sk. 2011 Sk. 2011/1. Sk. 2013/1. Sk. 2007. Sk. 2002. Sk. 2003. Sk. 2009/1. Sk. 9 Eylül Cd. Umut Cd. )

29 Ekim ( Ova Küme Evleri )

85.⁠ ⁠Yıl Cumhuriyet ( Menemen Yolu Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657370

MENEMEN / İZMİR

Gazi Mustafa Kemal ( 4110. Sk. Vatan Cd. Kaynaklar 2. Çıkmaz Sk. Kaynaklar 1. Çıkmaz Sk. Kaynaklar Cd. Kavaklı Cd. 4122. Sk. 4108. Sk. 4106. Sk. 4104/1. Sk. 4104. Sk. Seyrek Atatürk Sk. 4123/1. Sk. )

İnönü ( Doğu Cd. Atatürk Meydanı 9 Eylül Sk. )

85.⁠ ⁠Yıl Cumhuriyet ( Stadyum Cd. 4109/1. Sk. 4109. Sk. 4107. Sk. 4105. Sk. 4103. Sk. 4101. Sk. 4147. Sk. 4119. Sk. )



İZMİR ÖDEMİŞ ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3657827

ÖDEMİŞ / İZMİR

Süleyman Demirel ( 1044. Sk. 1024. Sk. 1037. Sk. 1039. Sk. 1049. Sk. 1050. Sk. Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk. )

Planlandı

18Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3657830

ÖDEMİŞ / İZMİR

Süleyman Demirel ( 1073. Sk. 1066. Sk. 1063. Sk. Şehit Adnan Menderes Blv. Soförler Kooperatifi Küme Evleri 1069. Sk. 1052. Sk. 1044. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1051. Sk. )

Gölcük ( Başöğretmen Atatürk Cd. )



İZMİR SEFERİHİSAR ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3658320

SEFERİHİSAR / İZMİR

Cumhuriyet ( 5369. Sk. Ürkmez Orhanlı Yolu Cd. 5337. Sk. 5358. Sk. 5363. Sk. 5183. Sk. 5185. Sk. 5187. Sk. 5189. Sk. 5192. Sk. 5196. Sk. 5295. Sk. 5334. Sk. 5336. Sk. 5338. Sk. 5342. Sk. 5344. Sk. 5346. Sk. 5348. Sk. 5349. Sk. 5350. Sk. 5351. Sk. 5353. Sk. 5354. Sk. 5357. Sk. 5359. Sk. 5361. Sk. 5388. Sk. 5393. Sk. 5352. Sk. )

Atatürk ( 5645. Sk. 5596. Sk. 5604. Sk. 5611. Sk. 5613. Sk. 5563. Sk. 5743. Sk. 5741. Sk. 5583. Sk. Eksenderesi Küme Evleri 5618. Sk. 5709. Sk. 5711. Sk. 5730. Sk. 5692. Sk. 5565. Sk. 5721. Sk. 5694. Sk. 5713. Sk. 5726. Sk. 5745. Sk. 5691. Sk. 5717. Sk. 5682. Sk. 5716. Sk. 5714. Sk. 5515 SK 5518. Sk. 5516 SK 5573. Sk. 5515. Sk. 5775. Sk. 5509. Sk. 5739. Sk. 5641. Sk. 5630. Sk. 5559. Sk. 5701. Sk. 5635. Sk. 5193. Sk. 5501. Sk. 5502. Sk. 5503. Sk. 5504. Sk. 5505. Sk. 5508. Sk. 5510. Sk. 5512. Sk. 5517. Sk. 5520. Sk. 5526. Sk. 5530. Sk. 5532. Sk. 5533. Sk. 5535. Sk. 5536. Sk. 5537. Sk. 5539. Sk. 5540. Sk. 5541. Sk. 5545. Sk. 5547. Sk. 5548. Sk. 5549. Sk. 5551. Sk. 5553. Sk. 5555. Sk. 5557. Sk. 5570 5572. Sk. 5574. Sk. 5574/1. Sk. 5576. Sk. 5578. Sk. 5580. Sk. 5582. Sk. 5584. Sk. 5586. Sk. 5587. Sk. 5590. Sk. 5591. Sk. 5592. Sk. 5595. Sk. 5597. Sk. 5599. Sk. 5600. Sk. 5601. Sk. 5602. Sk. 5603. Sk. 5605. Sk. 5607. Sk. 5608. Sk. 5609. Sk. 5610. Sk. 5612. Sk. 5614. Sk. 5615. Sk. 5615/1. Sk. 5617. Sk. 5619. Sk. 5621. Sk. 5623. Sk. 5636. Sk. 5640. Sk. 5642. Sk. 5644. Sk. 5646. Sk. 5647. Sk. 5648. Sk. 5649. Sk. 5652. Sk. 5654. Sk. 5655. Sk. 5656. Sk. 5657. Sk. 5658. Sk. 5661. Sk. 5662. Sk. 5663. Sk. 5665. Sk. 5669. Sk. 5673. Sk. 5678. Sk. 5681. Sk. 5683. Sk. 5685. Sk. 5689. Sk. 5690. Sk. 5695. Sk. 5697. Sk. 5699. Sk. 5700. Sk. 5702. Sk. 5704. Sk. 5705. Sk. 5708. Sk. 5710. Sk. 5712. Sk. 5718. Sk. 5722. Sk. 5723. Sk. 5724. Sk. 5725. Sk. 5728. Sk. 5729. Sk. 5731. Sk. 5738. Sk. 5746. Sk. 5748. Sk. 5752. Sk. 5760. Sk. 5762. Sk. 5763. Sk. 5764. Sk. 5766. Sk. 5768. Sk. 5769. Sk. 5770. Sk. 5771. Sk. 5772. Sk. 5773. Sk. 5774. Sk. 5776. Sk. 5777. Sk. 5778. Sk. 5779. Sk. 5780. Sk. 5781. Sk. 5782. Sk. 5784. Sk. 5786. Sk. 5788. Sk. 5790. Sk. 5792. Sk. Karakoç Cd. Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. Park İçi Yolu Eski Köy Yerleşim Yeri Küme Evleri 5679. Sk. 5672. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657843

SEFERİHİSAR / İZMİR

Çamtepe ( Efem Çukuru Köyü Yolu Çamtepe Köy Yolu Küme Evleri )

Gödence ( 4025. Sk. 4013. Sk. Turşu Gediği Küme Evleri 4002. Sk. 4007. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4012. Sk. 4010/1. Sk. Kuruçeşme Küme Evleri 4001. Sk. 4004. Sk. 4006. Sk. 4008. Sk. 4014. Sk. 4015. Sk. 4016. Sk. 4017. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4023. Sk. 4024. Sk. )

Ulamış ( İzmir Seferihisar Yolu 1450. Sk. 1451. Sk. 1451/1. Sk. 1452. Sk. 1453. Sk. 1454. Sk. 1455. Sk. 1455/1. Sk. 1456. Sk. 1457. Sk. 1458. Sk. 1459. Sk. 1460. Sk. 1461. Sk. 1462. Sk. 1464. Sk. Okul Cd. )

Gölcük ( 14006. Sk. 14005/1. Sk. Çeşmebeleni Küme Evleri Sakız Ağacı Küme Evleri 14000. Sk. 14001. Sk. 14002. Sk. 14003. Sk. 14004. Sk. 14005. Sk. )



İZMİR TORBALI ’de 5 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:30

Kesinti ID : 3657232

TORBALI / İZMİR

Cumhuriyet ( 5097. Sk. Haluk Alpsü Blv. 2035. Sk. 2034. Sk. 2032. Sk. 2031. Sk. 2029. Sk. 2027. Sk. 2026. Sk. 2025. Sk. 2023. Sk. 2021. Sk. 2009. Sk. 2007. Sk. 2002. Sk. 2008. Sk. 2003. Sk. 2017. Sk. 2019. Sk. )

Torbalı ( 5081. Sk. 5099. Sk. 5095. Sk. 5093. Sk. 5089. Sk. 5083. Sk. 5076. Sk. 5064. Sk. 5062. Sk. 5049. Sk. 5096. Sk. 5060. Sk. 2001. Sk. 5096/1. Sk. 5087. Sk. 5070. Sk. 5101. Sk. )

Muratbey ( 3524. Sk. 3550. Sk. 3548. Sk. 3546. Sk. 3530. Sk. 3522. Sk. 3505. Sk. 3503. Sk. 3501. Sk. 3569. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:30

Kesinti ID : 3657837

TORBALI / İZMİR

Muratbey ( 3507. Sk. 3514. Sk. 3511. Sk. 3532. Sk. 3524. Sk. 3563. Sk. 3551. Sk. 3530. Sk. 3522. Sk. 3505. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:30

Kesinti ID : 3657840

TORBALI / İZMİR

Muratbey ( 3515. Sk. 3516. Sk. 3532. Sk. 3524. Sk. Doğan Bursalıoğlu Cd. 3545. Sk. 3534. Sk. 3530. Sk. 3522. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 02:00

Kesinti ID : 3657869

TORBALI / İZMİR

Kuşçuburun ( Başmimar Sinan Cd. )

Yazıbaşı ( Saz Yolu Cd. Karakaya Sk. Karabağ Sk. Yazıbaşı İzmir Cd. Atatürk Cd. 9211. Sk. 322. Sk. 311. Sk. 304/1. Sk. 301. Sk. İskele Cd. Teba Sk. 9212. Sk. 304. Sk. 303. Sk. İzmir Aydın Cd. 302. Sk. Namık Kemal Cd. 306. Sk. 230. Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:30

Kesinti ID : 3657902

TORBALI / İZMİR

Taşkesik ( Gar Sk. Demiryolu Sk. 6377. Sk. 6376/1. Sk. 6376. Sk. 6375. Cd. 6374. Sk. 6373. Sk. 6372. Sk. 6371. Sk. 6370. Sk. 6130. Sk. Eres Sk. Bayındır Asfaltı Cd. )

Yedi Eylül ( 5646. Sk. 5601. Sk. )

Karşıyaka ( Karşıyaka 1. Küme Evleri 7319. Sk. 7311. Sk. 7306. Sk. 1519. Sk. Eğerci 1. Küme Evleri )

Eğerci ( Eğerci 2. Küme Evleri Killik Küme Evleri Eğerci 3. Küme Evleri 12. Cd. )

Çaybaşı ( Çaybaşı 1. Küme Evleri )

Arslanlar



İZMİR URLA ’de 9 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

16Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3655840

URLA / İZMİR

Sıra ( Dörtyol Sk. 2. Üç Evler Sk. Atay Sk. Soğanlı Sk. Uzun Sk. Üç Çeşmeler Sk. )

Altıntaş ( Akış Sk. Zafer Cd. 1. Başak Sk. )

Yaka ( Sümer Sk. Musavat Sk. Adalet Sk. Avcılar Sk. General Fahrettin Sk. Gül Sk. Hükümet Sk. Hürriyet Sk. Şen Sk. Yıldız Sk. Yeşiltepe Sk. )

Yeni ( Necati Cumalı Cd. Arsalı Sk. )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657843

URLA / İZMİR

Bademler ( 15050. Sk. 15041. Sk. Seferihisar Cd. 15082. Sk. 15081. Sk. 15099/1. Sk. 1452. Sk. 15001. Sk. 15040. Sk. 15042. Sk. 15043. Sk. 15044. Sk. 15045. Sk. 15046. Sk. 15050/1. Sk. 15051. Sk. 15052. Sk. 15053. Sk. 15066. Sk. Gödence Yolu Cd. İzmir-Seferihisar Yolu )

Planlandı

17Mart 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3657892

URLA / İZMİR

Zeytineli ( Narlıkuyu Küme Evleri Köyaltı Küme Kabasakal Küme Evleri Yukarı Mahalle Küme Evleri Şahin Bayhan Sk. Cumhuriyet Cd. Sahil Cd. )

Haberle İlgili Daha Fazlası