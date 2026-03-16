Gediz Elektrik 16-17 Mart kesinti listesi! İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
İzmir genelinde planlanan bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 16-17 Mart 2026 tarihinde birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Gediz Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre şebeke yenileme ve bakım faaliyetleri kapsamında gün boyunca farklı saatlerde kesintiler yaşanacak. Vatandaşlar ''İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?'' sorusuna cevap ararken kesinti listesi de duyuruldu.
İzmir genelinde Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Kınık, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Urla başta olmak üzere çok sayıda ilçede planlı kesintiler yapılacak. İşte, Gediz Elektrik 16-17 Mart listesi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
16 ve 17 Mart 2026 tarihlerinde İzmir genelinde planlı bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin büyük bir bölümü öğleden sonra bitecekken bazı bölgelerde elektrik kesintisinin akşam saatlerine kadar sürebileceği belirtildi.
GEDİZ ELEKTRİK 16-17 MART LİSTESİ
İZMİR BAYINDIR ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3655095
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı ( Arıkbaşı Cumhuriyet Sk. Canlı İstasyon Cd. Arıkbaşı Cami Sk. Arıkbaşı Hürriyet Sk. Şehitlik Küme Evleri İmamevi Sk. Yeşilçam Sk. Sevgi Yolu Sk. Okul Sk. Hürriyet1 Sk. Göçmen Sk. Huzur Sk. Bahar Sk. Arıkbaşı Cd. Akçam Sk. İstasyon Yolu Sk. 4 Eylül Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:30
Kesinti ID : 3657902
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı ( Havuzbaşı Köyü İç Yolu Bayındır Torbalı Yolu Havuzbaşı Köyiçi Küme Evleri )
İZMİR BAYRAKLI ’de 3 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3656034
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay ( 7195/7. Sk. 7190/7. Sk. 7190/3. Sk. 7190/9. Sk. 7190. Sk. 7190/1. Sk. 7195/2. Sk. 7196. Sk. 7195/6. Sk. 7195/5. Sk. 7195/4. Sk. 7195/3. Sk. 7190/5. Sk. 7190/6. Sk. 7194. Sk. 7195. Sk. 7195/1. Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3656792
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu ( 251/4. Sk. 278/5. Sk. 278/4. Sk. 278/3. Sk. 277/1. Sk. 613/1. Sk. 278/6. Sk. 251/1. Sk. 251. Sk. 278/2. Sk. Sakarya Cd. 279. Sk. )
Planlandı
18Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 06:00
Kesinti ID : 3656782
BAYRAKLI / İZMİR
Org. Nafiz Gürman ( 7097. Sk. 7089. Sk. 7090. Sk. 7091. Sk. 7092. Sk. 7093. Sk. 7094. Sk. 7095. Sk. 7096. Sk. 7096/1. Sk. 7102. Sk. 7103. Sk. Kubilay Cd. )
Emek ( 1660. Sk. 7236/1. Sk. 7061. Sk. 7065. Sk. 7236. Sk. 7236/3. Sk. 7238/1. Sk. 7239. Sk. 7248. Sk. 7243/1. Sk. 7242. Sk. 7240. Sk. 7239/2. Sk. 7239/1. Sk. )
Yamanlar ( Barış Cd. 7302. Sk. 7340. Sk. 7340/1. Sk. )
İZMİR BERGAMA ’de 7 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3655360
BERGAMA / İZMİR
Bayramcılar ( Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar Yolu )
İsmailli ( Yuntdağ Yolu İsmailli Küme Evleri )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3655950
BERGAMA / İZMİR
Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 15:00
Kesinti ID : 3656820
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli ( Koyuneli Köyü İç Yolu Yuntdağ Yolu )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3657382
BERGAMA / İZMİR
Hamzalısüleymaniye ( Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu )
Kurtuluş ( 899. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
Kesinti ID : 3656593
BERGAMA / İZMİR
Fatih ( 342. Sk. 307. Sk. 335. Sk. 333. Sk. 332. Sk. Meltem Sk. Şehit Yaşar Özsürücü Sk. Bergama Çevreyolu Fuzuli Cd. Hanımeli Sk. Başak Sk. Manolya Sk. Yeşim Sk. Çamlık Sk. Çetin Emeç Cd. Özlem Sk. İpek Sk. 339/1. Sk. 343. Sk. 345. Sk. 339. Sk. 340. Sk. 341. Sk. Özgürlük Cd. Poyraz Sk. 348. Sk. Atatürk Blv. Bengü Sk. Zerrin Sk. Güvercin Sk. Karaçam Sk. Akşemsettin Cd. 333/1. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3656806
BERGAMA / İZMİR
Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
İZMİR BORNOVA ’de 5 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20:00 - 22:00
Kesinti ID : 3656783
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik ( Kemalpaşa Cd. Aydınlar Cd. )
Karacaoğlan ( 6170. Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3656833
BORNOVA / İZMİR
Evka 3 ( 127/25. Sk. 127. Sk. 127/12. Sk. 127/13. Sk. 127/14. Sk. 127/18. Sk. 127/23. Sk. Şehitler Cd. 127/7. Sk. 127/6. Sk. 127/4. Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3656839
BORNOVA / İZMİR
Gökdere ( Kale Sk. Ceylan Sk. Çiğdem Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3656841
BORNOVA / İZMİR
Gökdere ( Erdem Sk. Akgül Sk. İnci Sk. Nehir Sk. Kale Sk. Güvercin Sk. Gökdere Cd. Ceylan Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3656846
BORNOVA / İZMİR
Gökdere ( Gökdere Cd. Güvercin Sk. Kale Sk. Nehir Sk. İnci Sk. Akgül Sk. Erdem Sk. )
Planlandı
18Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3656850
BORNOVA / İZMİR
Gökdere ( Nehir Sk. İnci Sk. Akgül Sk. Erdem Sk. Gökdere Cd. Güvercin Sk. Kale Sk. )
İZMİR BUCA ’de 3 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3656009
BUCA / İZMİR
Yıldızlar ( Şehit Er Zeki Toker Cd. Toker Sk. Çamlık Sk. Koca Musa Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3656590
BUCA / İZMİR
Kozağaç ( 256. Sk. 231. Sk. 223. Sk. 238. Sk. 254. Sk. 252. Sk. Özmen Cd. 257/2. Sk. 257/1. Sk. 257. Sk. 255. Sk. 231/2. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3656018
BUCA / İZMİR
Yıldızlar ( Şehit Er Zeki Toker Cd. Hasan Çavuş Sk. Manastır Sk. )
İZMİR ÇEŞME ’de 7 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3657103
ÇEŞME / İZMİR
Altınkum ( 136/1. Sk. 161. Sk. 168. Sk. 169. Sk. Ova Küme Evleri İc Yol 160. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. Bizbize Sitesi Site İci Yol Aliören Sancak Küme Evleri Sancak Mevki 164. Sk. 166. Sk. 162. Sk. Beyazıt Küme Evleri )
Çiftlik ( 80. Sk. 79/1. Sk. 79. Sk. 42. Sk. 36. Sk. 141. Sk. 43. Sk. 135/1 sk 135/1. Sk. Menekşe Sk. 123. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 140. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. Karanfil Sk. 91. Sk. 90. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 83. Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657121
ÇEŞME / İZMİR
Ildır ( 37233. Sk. 30008. Sk. 30005. Sk. 30007. Sk. 30006. Sk. 30012. Sk. Ildır Cumhuriyet Cd. 30009. Sk. Alan Küme Evleri 30003. Sk. 30002. Sk. 37191/1. Sk. 37201/1. Sk. Ildır Atatürk Cd. 30004. Sk. 30011. Sk. 30001. Sk. 30010. Sk. 37191. Sk. 37193. Sk. 37194. Sk. 37195. Sk. 37197. Sk. 37198. Sk. 37200. Sk. 37201. Sk. 37207. Sk. 37208. Sk. 37210. Sk. 37211. Sk. 37215. Sk. 37217. Sk. 37218. Sk. 37219. Sk. 37220. Sk. 37221. Sk. 37222. Sk. 37223. Sk. 37224. Sk. 37225. Sk. 37226. Sk. 37227. Sk. 37228. Sk. 37229. Sk. 37230. Sk. 37231. Sk. 37232. Sk. 37234. Sk. 37235. Sk. 37236. Sk. 37237. Sk. 37238. Sk. 37239. Sk. 37241. Sk. 37242. Sk. 37243. Sk. Ildır Gazi Mustafa Kemal Cd. )
Germiyan ( 27000. Sk. 27151. Sk. 27147. Sk. 27180. Sk. 27135. Sk. 27177/1. Sk. 27085. Sk. 27079. Sk. 27062. Sk. 27225. Sk. 27074/1. Sk. 27062/4. Sk. 27062/3. Sk. 27061/2. Sk. 27061/3. Sk. 27061/4. Sk. 27061/5. Sk. 27061/6. Sk. 27000/2. Sk. 27000/4. Sk. 27068/1. Sk. 27068/2. Sk. 27068/3. Sk. 27068/4. Sk. 27068/5. Sk. 27068/6. Sk. 27068/7. Sk. 27068/8. Sk. 27068/9. Sk. 27000/3. Sk. 27101/1. Sk. 27074/2. Sk. 27062/6. Sk. 27068/10. Sk. 27000/1. Sk. 27143. Sk. 27173/1. Sk. 27062/7. Sk. 27045. Sk. 27052. Sk. 27059. Sk. 27060. Sk. 27061. Sk. 27061/1. Sk. 27062/5. Sk. 27063. Sk. 27064. Sk. 27065. Sk. 27068. Sk. 27069. Sk. 27070. Sk. 27071. Sk. 27072. Sk. 27073. Sk. 27074. Sk. 27075. Sk. 27076. Sk. 27077. Sk. 27078. Sk. 27080. Sk. 27081. Sk. 27082. Sk. 27083. Sk. 27084. Sk. 27086. Sk. 27087. Sk. 27088. Sk. 27089. Sk. 27090. Sk. 27090/1. Sk. 27091. Sk. 27092. Sk. 27093. Sk. 27094. Sk. 27095. Sk. 27098. Sk. 27099. Sk. 27100. Sk. 27101. Sk. 27102. Sk. 27103. Sk. 27104. Sk. 27106. Sk. 27107. Sk. 27108/1. Sk. 27109. Sk. 27110. Sk. 27111. Sk. 27112. Sk. 27114. Sk. 27115. Sk. 27116. Sk. 27121. Sk. 27122. Sk. 27123. Sk. 27133. Sk. 27134. Sk. 27144. Sk. 27145. Sk. 27149. Sk. 27150. Sk. 27152. Sk. 27155. Sk. 27157. Sk. 27160. Sk. 27161. Sk. 27162. Sk. 27163. Sk. 27166. Sk. 27167. Sk. 27168. Sk. 27169. Sk. 27171. Sk. 27173. Sk. 27174. Sk. 27175. Sk. 27176. Sk. 27177. Sk. 27178. Sk. 27179. Sk. 27181. Sk. 27183. Sk. 27184. Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657122
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan ( 27035/1. Sk. 27049. Sk. 27050. Sk. 27051. Sk. 27052. Sk. 27056. Sk. 27057. Sk. 27038. Sk. 27038/1. Sk. 27058. Sk. 27034. Sk. 27036. Sk. 27037. Sk. 27039. Sk. 27045. Sk. 27046. Sk. 27047. Sk. 27048. Sk. 27000. Sk. 27052/1. Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657123
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan ( 20307. Sk. 20302. Sk. 6000. Sk. 27021. Sk. 20304. Sk. Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd. 27029/1. Sk. 27038. Sk. 20306. Sk. 20305. Sk. 27000. Sk. 20300. Sk. 27010. Sk. 27009. Sk. 27008. Sk. 27007. Sk. 27016. Sk. 27003. Sk. 27002. Sk. 27001. Sk. 27006/1. Sk. 20303. Sk. 27025. Sk. Sümbül Sokak 27037. Sk. 27006. Sk. 27036. Sk. 27030. Sk. 27029. Sk. 27028. Sk. 27027. Sk. 27024. Sk. 27023. Sk. 27022. Sk. 27020. Sk. 27011. Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657125
ÇEŞME / İZMİR
Ildır ( 30013. Sk. 30014. Sk. 30208. Sk. 30200. Sk. 30203. Sk. 30201. Sk. 30016. Sk. 30017. Sk. 30019. Sk. 30015. Sk. 30204. Sk. 30205. Sk. 30206. Sk. 37256. Sk. 37257. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3657905
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( osman aga mevkii yolu Liman Osman Ağa Küme Evleri 18041. Sk. Hurmalı Küme Evleri )
İZMİR ÇİĞLİ ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:00 - 13:00
Kesinti ID : 3657401
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir ( Flamingo Cd. Caher Dudayev Blv. 8292. Sk. 8294/1. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR ÇİĞLİ ’de 3 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3656425
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu ( 8968/1. Sk. 8790/5. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3657895
ÇİĞLİ / İZMİR
Atatürk ( Ahmet Yesevi Blv. 8809/10. Sk. 8809/2. Sk. 8809/22. Sk. )
Evka-5 ( 8929. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3657903
ÇİĞLİ / İZMİR
Atatürk ( 8930/4. Sk. )
İZMİR FOÇA ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657129
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( Killik Mevki Küme Evleri 1001. Sk. 1002. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1011. Sk. 1011/1. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. 1014. Sk. 1015. Sk. 1017. Sk. 1018. Sk. 1019. Sk. Yenifoça Cd. 1002/1. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657145
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( 1008/1. Sk. 1020. Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1010/1. Sk. Yenifoça Cd. 1018. Sk. 1014. Sk. 1011. Sk. 1010/2. Sk. )
İZMİR KARABAĞLAR ’de 3 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 09:15
Kesinti ID : 3656585
KARABAĞLAR / İZMİR
Sarıyer ( 5671. Sk. Şehit Asteğmen Coşkun Kale Sk. 5714/3. Sk. 5711. Sk. 5691. Sk. 5690. Sk. 5689. Sk. 5687. Sk. 5679. Sk. 5677. Sk. 5675. Sk. 5673/6. Sk. 5673/2. Sk. 5670. Sk. 5669. Sk. 5668. Sk. 5667. Sk. 5666. Sk. 5664. Sk. )
Cennetoğlu ( 5711/1. Sk. 5709. Sk. 5709/4. Sk. 5694. Sk. 5698/1. Sk. 5708. Sk. 5708/1. Sk. 5708/2. Sk. )
Uğur Mumcu ( 4176. Sk. 5793. Sk. 5792. Sk. 5791. Sk. 5790. Sk. 5786. Sk. 5785/3. Sk. 5785/2. Sk. 5785/1. Sk. 5785. Sk. 5782. Sk. 5777. Sk. 5770/9. Sk. 5770/7. Sk. 5770/14. Sk. 5757/9. Sk. 5757/5. Sk. 5757/43. Sk. 5757/42. Sk. 5757/41. Sk. 5757/40. Sk. 5757/39. Sk. 5757/38. Sk. 5757/34. Sk. 5757/32. Sk. 5757/31. Sk. 5757/30. Sk. 5757/29. Sk. 5757/26. Sk. 5757/25. Sk. 5757/24. Sk. 5757/2. Sk. 5757/12. Sk. 5757/11. Sk. 5757/10. Sk. 5757. Sk. 5755. Sk. 5714/4. Sk. 5714/2. Sk. 5673/5. Sk. 5672. Sk. 5662. Sk. 5661. Sk. 5660. Sk. 5659. Sk. 5656. Sk. 5654. Sk. 5653. Sk. 5652. Sk. )
Selvili ( 4019/6. Sk. 4019/5. Sk. 4019/2. Sk. 4019. Sk. )
Karabağlar ( 5770/8. Sk. 5770/12. Sk. 5770/11. Sk. 5770/10. Sk. 5768. Sk. 5766. Sk. 5765. Sk. 5758. Sk. 5756/1. Sk. 5756. Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 16:15
Kesinti ID : 3656587
KARABAĞLAR / İZMİR
Sarıyer ( 5757. Sk. 5664. Sk. 5666. Sk. 5667. Sk. 5668. Sk. 5669. Sk. 5670. Sk. 5671. Sk. 5672. Sk. 5673/2. Sk. 5673/5. Sk. 5673/6. Sk. 5675. Sk. 5677. Sk. 5679. Sk. 5687. Sk. 5689. Sk. 5690. Sk. 5691. Sk. 5714/3. Sk. 5714/4. Sk. )
Uğur Mumcu ( 5660. Sk. 5659. Sk. 5656. Sk. 5654. Sk. 5653. Sk. 5652. Sk. 4176. Sk. 5793. Sk. 5792. Sk. 5791. Sk. 5790. Sk. 5786. Sk. 5785/3. Sk. 5785/2. Sk. 5785/1. Sk. 5785. Sk. 5782. Sk. 5777. Sk. 5770/7. Sk. 5757/9. Sk. 5757/5. Sk. 5757/43. Sk. 5757/41. Sk. 5757/40. Sk. 5757/39. Sk. 5757/38. Sk. 5757/34. Sk. 5757/32. Sk. 5757/31. Sk. 5757/30. Sk. 5757/29. Sk. 5757/26. Sk. 5757/25. Sk. 5757/24. Sk. 5757/2. Sk. 5757/12. Sk. 5757/11. Sk. 5757/10. Sk. 5755. Sk. 5714/2. Sk. 5662. Sk. 5661. Sk. )
Selvili ( 5757/42. Sk. 4019/6. Sk. 4019/5. Sk. 4019/2. Sk. 4019. Sk. )
Cennetoğlu ( 5694. Sk. 5698/1. Sk. 5708. Sk. 5708/1. Sk. 5708/2. Sk. 5709. Sk. 5709/4. Sk. 5711. Sk. 5711/1. Sk. Şehit Asteğmen Coşkun Kale Sk. )
Karabağlar ( 5756. Sk. 5756/1. Sk. 5758. Sk. 5765. Sk. 5766. Sk. 5768. Sk. 5770/10. Sk. 5770/11. Sk. 5770/12. Sk. 5770/14. Sk. 5770/8. Sk. 5770/9. Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3656589
KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar ( 5770/12. Sk. 5770/8. Sk. 5770/11. Sk. 5770/10. Sk. )
Uğur Mumcu ( 5793. Sk. 5792. Sk. 5791. Sk. 5790. Sk. 5786. Sk. 5770/9. Sk. 5770/14. Sk. 5757/43. Sk. 5757/42. Sk. 5757/41. Sk. 5757/11. Sk. 5662. Sk. )
Selvili ( 4019/6. Sk. 4019/5. Sk. 4019/2. Sk. 4019. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657843
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık ( 10002. Sk. 10001. Sk. 10003. Sk. 10004. Sk. 10005. Sk. 10006. Sk. 10009. Sk. 10010. Sk. 10012. Sk. 10013. Sk. 10017. Sk. 10021. Sk. 10022. Sk. 10024. Sk. 10007. Sk. 10008. Sk. 10011. Sk. 10015. Sk. 10014. Sk. 10018. Sk. 10016. Sk. 10019. Sk. 10020. Sk. 10023. Sk. Konak Kavacık Asfaltı Cd. Gazi Cd. )
İZMİR KARŞIYAKA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Başladı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:00 - 13:00
Kesinti ID : 3657401
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( Caher Dudayev Blv. Flamingo Cd. 6524. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
İZMİR KARŞIYAKA ’de 4 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3655743
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler ( Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu 1851/4. Sk. 1851/11. Sk. 1851/10. Sk. )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Kesinti ID : 3655968
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı ( 2014/1. Sk. Suat Gürbüzer Sk. 2013/1. Sk. Hasan Ali Yücel Blv. Şehit Kurmay Binbaşı Recep Güngör Parkı Bestekar Yusuf Nalkesen Sk. 2014. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 14:00
Kesinti ID : 3656655
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( 6524. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3657921
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahriye Üçok ( Doçent Doktor Bahriye Üçok Blv. )
Bahariye ( 1716. Sk. Atatürk Blv. Hidayet Erzeybek Cd. Zübeyde Hanım Cd. Doktor Orhan Alpyörük Sk. )
İZMİR KEMALPAŞA ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3657168
KEMALPAŞA / İZMİR
Çiniliköy ( 4146. Sk. 4101. Sk. Torbalı Cd. Savanda Kurudere Yolu Küme Evleri Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri 4142 359 4120 4124 4162 4133 ÇİNİLİKÖY YOLU )
Nazarköy ( Yesillik Yolu Küme Evleri 4051. Sk. savanda yolu kümeevler )
Yukarıkızılca Merkez ( Belağzı Küme Evleri )
Soğukpınar ( 337. Sk. 342. Sk. 340. Sk. Çelebiyaka Küme Evleri Soğukpınar Küme Evleri )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3657440
KEMALPAŞA / İZMİR
Vişneli ( 4004. Sk. 4017. Sk. 4014. Sk. )
Yeşilköy ( Yeşilköy Yolu Küme Evleri )
Gökyaka ( Gökyaka Yolu Küme Evleri )
Dereköy ( Dereköy Yolu Küme Evleri 3106. Sk. 3101. Sk. Kıralanı Yolu Küme Evleri 3102 Sk. )
Cumalı ( Tepe Arası Yolu Küme Evleri Cumalı Yolu Küme Evleri )
İZMİR KİRAZ ’de 6 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3657190
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( Çamlıca Küme Evleri Eşşekderesi Küme Evleri Ovacık Küme Evleri Ayderesi Küme Evleri )
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3657231
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi ( TAŞTEPE Sergiyeri Küme Evleri Şentürk Küme Evleri Çömlekçi Küme Evleri Ova Küme Evleri Çömlekçi Koyu İç Yolu Gözlübaba Küme Evleri SERGİYERİ Aydoğdu Köyü İç Yolu Akar Küme Evleri )
Suludere ( Kocaçınarlar Küme Evleri Cevizdalları Küme Evleri Suludere Merkez Sk. )
Karaburç ( Tastepe Küme Evleri )
Çanakçı ( Çanakçı Küme Evleri )
Aydoğdu ( Düzova Küme Evleri Aydoğdu Küme Evleri Aydoğdu Merkez Sk. )
Başaran ( Başaran Küme Evleri )
İZMİR KINIK ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3657912
KINIK / İZMİR
Karadere ( Emek Küme Evleri Eğitim Küme Evleri Dereboyu Küme Evleri Karadere Köyü İç Yolu Koru Küme Evleri )
İZMİR KONAK ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
00:00 - 01:15
Kesinti ID : 3656770
KONAK / İZMİR
Mimar Sinan ( 1487. Sk. Şair Eşref Blv. Ali Çetinkaya Blv. 1434. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
00:00 - 06:00
Kesinti ID : 3656777
KONAK / İZMİR
Mimar Sinan ( 1402. Sk. 1393. Sk. 1401. Sk. Doktor Mustafa Enver Bey Cd. Ziya Gökalp Blv. 1403. Sk. )
İZMİR MENEMEN ’de 4 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657371
MENEMEN / İZMİR
Günerli ( 2008. Sk. 2009. Sk. 2004. Sk. 2001. Sk. 2022. Sk. 2011 Sk. 2011/1. Sk. 2013/1. Sk. 2007. Sk. 2002. Sk. 2003. Sk. 2009/1. Sk. 9 Eylül Cd. Umut Cd. )
29 Ekim ( Ova Küme Evleri )
85. Yıl Cumhuriyet ( Menemen Yolu Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657370
MENEMEN / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal ( 4110. Sk. Vatan Cd. Kaynaklar 2. Çıkmaz Sk. Kaynaklar 1. Çıkmaz Sk. Kaynaklar Cd. Kavaklı Cd. 4122. Sk. 4108. Sk. 4106. Sk. 4104/1. Sk. 4104. Sk. Seyrek Atatürk Sk. 4123/1. Sk. )
İnönü ( Doğu Cd. Atatürk Meydanı 9 Eylül Sk. )
85. Yıl Cumhuriyet ( Stadyum Cd. 4109/1. Sk. 4109. Sk. 4107. Sk. 4105. Sk. 4103. Sk. 4101. Sk. 4147. Sk. 4119. Sk. )
İZMİR ÖDEMİŞ ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3657827
ÖDEMİŞ / İZMİR
Süleyman Demirel ( 1044. Sk. 1024. Sk. 1037. Sk. 1039. Sk. 1049. Sk. 1050. Sk. Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk. )
Planlandı
18Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3657830
ÖDEMİŞ / İZMİR
Süleyman Demirel ( 1073. Sk. 1066. Sk. 1063. Sk. Şehit Adnan Menderes Blv. Soförler Kooperatifi Küme Evleri 1069. Sk. 1052. Sk. 1044. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1051. Sk. )
Gölcük ( Başöğretmen Atatürk Cd. )
İZMİR SEFERİHİSAR ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3658320
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet ( 5369. Sk. Ürkmez Orhanlı Yolu Cd. 5337. Sk. 5358. Sk. 5363. Sk. 5183. Sk. 5185. Sk. 5187. Sk. 5189. Sk. 5192. Sk. 5196. Sk. 5295. Sk. 5334. Sk. 5336. Sk. 5338. Sk. 5342. Sk. 5344. Sk. 5346. Sk. 5348. Sk. 5349. Sk. 5350. Sk. 5351. Sk. 5353. Sk. 5354. Sk. 5357. Sk. 5359. Sk. 5361. Sk. 5388. Sk. 5393. Sk. 5352. Sk. )
Atatürk ( 5645. Sk. 5596. Sk. 5604. Sk. 5611. Sk. 5613. Sk. 5563. Sk. 5743. Sk. 5741. Sk. 5583. Sk. Eksenderesi Küme Evleri 5618. Sk. 5709. Sk. 5711. Sk. 5730. Sk. 5692. Sk. 5565. Sk. 5721. Sk. 5694. Sk. 5713. Sk. 5726. Sk. 5745. Sk. 5691. Sk. 5717. Sk. 5682. Sk. 5716. Sk. 5714. Sk. 5515 SK 5518. Sk. 5516 SK 5573. Sk. 5515. Sk. 5775. Sk. 5509. Sk. 5739. Sk. 5641. Sk. 5630. Sk. 5559. Sk. 5701. Sk. 5635. Sk. 5193. Sk. 5501. Sk. 5502. Sk. 5503. Sk. 5504. Sk. 5505. Sk. 5508. Sk. 5510. Sk. 5512. Sk. 5517. Sk. 5520. Sk. 5526. Sk. 5530. Sk. 5532. Sk. 5533. Sk. 5535. Sk. 5536. Sk. 5537. Sk. 5539. Sk. 5540. Sk. 5541. Sk. 5545. Sk. 5547. Sk. 5548. Sk. 5549. Sk. 5551. Sk. 5553. Sk. 5555. Sk. 5557. Sk. 5570 5572. Sk. 5574. Sk. 5574/1. Sk. 5576. Sk. 5578. Sk. 5580. Sk. 5582. Sk. 5584. Sk. 5586. Sk. 5587. Sk. 5590. Sk. 5591. Sk. 5592. Sk. 5595. Sk. 5597. Sk. 5599. Sk. 5600. Sk. 5601. Sk. 5602. Sk. 5603. Sk. 5605. Sk. 5607. Sk. 5608. Sk. 5609. Sk. 5610. Sk. 5612. Sk. 5614. Sk. 5615. Sk. 5615/1. Sk. 5617. Sk. 5619. Sk. 5621. Sk. 5623. Sk. 5636. Sk. 5640. Sk. 5642. Sk. 5644. Sk. 5646. Sk. 5647. Sk. 5648. Sk. 5649. Sk. 5652. Sk. 5654. Sk. 5655. Sk. 5656. Sk. 5657. Sk. 5658. Sk. 5661. Sk. 5662. Sk. 5663. Sk. 5665. Sk. 5669. Sk. 5673. Sk. 5678. Sk. 5681. Sk. 5683. Sk. 5685. Sk. 5689. Sk. 5690. Sk. 5695. Sk. 5697. Sk. 5699. Sk. 5700. Sk. 5702. Sk. 5704. Sk. 5705. Sk. 5708. Sk. 5710. Sk. 5712. Sk. 5718. Sk. 5722. Sk. 5723. Sk. 5724. Sk. 5725. Sk. 5728. Sk. 5729. Sk. 5731. Sk. 5738. Sk. 5746. Sk. 5748. Sk. 5752. Sk. 5760. Sk. 5762. Sk. 5763. Sk. 5764. Sk. 5766. Sk. 5768. Sk. 5769. Sk. 5770. Sk. 5771. Sk. 5772. Sk. 5773. Sk. 5774. Sk. 5776. Sk. 5777. Sk. 5778. Sk. 5779. Sk. 5780. Sk. 5781. Sk. 5782. Sk. 5784. Sk. 5786. Sk. 5788. Sk. 5790. Sk. 5792. Sk. Karakoç Cd. Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. Park İçi Yolu Eski Köy Yerleşim Yeri Küme Evleri 5679. Sk. 5672. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657843
SEFERİHİSAR / İZMİR
Çamtepe ( Efem Çukuru Köyü Yolu Çamtepe Köy Yolu Küme Evleri )
Gödence ( 4025. Sk. 4013. Sk. Turşu Gediği Küme Evleri 4002. Sk. 4007. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4012. Sk. 4010/1. Sk. Kuruçeşme Küme Evleri 4001. Sk. 4004. Sk. 4006. Sk. 4008. Sk. 4014. Sk. 4015. Sk. 4016. Sk. 4017. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4023. Sk. 4024. Sk. )
Ulamış ( İzmir Seferihisar Yolu 1450. Sk. 1451. Sk. 1451/1. Sk. 1452. Sk. 1453. Sk. 1454. Sk. 1455. Sk. 1455/1. Sk. 1456. Sk. 1457. Sk. 1458. Sk. 1459. Sk. 1460. Sk. 1461. Sk. 1462. Sk. 1464. Sk. Okul Cd. )
Gölcük ( 14006. Sk. 14005/1. Sk. Çeşmebeleni Küme Evleri Sakız Ağacı Küme Evleri 14000. Sk. 14001. Sk. 14002. Sk. 14003. Sk. 14004. Sk. 14005. Sk. )
İZMİR TORBALI ’de 5 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:30
Kesinti ID : 3657232
TORBALI / İZMİR
Cumhuriyet ( 5097. Sk. Haluk Alpsü Blv. 2035. Sk. 2034. Sk. 2032. Sk. 2031. Sk. 2029. Sk. 2027. Sk. 2026. Sk. 2025. Sk. 2023. Sk. 2021. Sk. 2009. Sk. 2007. Sk. 2002. Sk. 2008. Sk. 2003. Sk. 2017. Sk. 2019. Sk. )
Torbalı ( 5081. Sk. 5099. Sk. 5095. Sk. 5093. Sk. 5089. Sk. 5083. Sk. 5076. Sk. 5064. Sk. 5062. Sk. 5049. Sk. 5096. Sk. 5060. Sk. 2001. Sk. 5096/1. Sk. 5087. Sk. 5070. Sk. 5101. Sk. )
Muratbey ( 3524. Sk. 3550. Sk. 3548. Sk. 3546. Sk. 3530. Sk. 3522. Sk. 3505. Sk. 3503. Sk. 3501. Sk. 3569. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:30
Kesinti ID : 3657837
TORBALI / İZMİR
Muratbey ( 3507. Sk. 3514. Sk. 3511. Sk. 3532. Sk. 3524. Sk. 3563. Sk. 3551. Sk. 3530. Sk. 3522. Sk. 3505. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:30
Kesinti ID : 3657840
TORBALI / İZMİR
Muratbey ( 3515. Sk. 3516. Sk. 3532. Sk. 3524. Sk. Doğan Bursalıoğlu Cd. 3545. Sk. 3534. Sk. 3530. Sk. 3522. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 02:00
Kesinti ID : 3657869
TORBALI / İZMİR
Kuşçuburun ( Başmimar Sinan Cd. )
Yazıbaşı ( Saz Yolu Cd. Karakaya Sk. Karabağ Sk. Yazıbaşı İzmir Cd. Atatürk Cd. 9211. Sk. 322. Sk. 311. Sk. 304/1. Sk. 301. Sk. İskele Cd. Teba Sk. 9212. Sk. 304. Sk. 303. Sk. İzmir Aydın Cd. 302. Sk. Namık Kemal Cd. 306. Sk. 230. Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:30
Kesinti ID : 3657902
TORBALI / İZMİR
Taşkesik ( Gar Sk. Demiryolu Sk. 6377. Sk. 6376/1. Sk. 6376. Sk. 6375. Cd. 6374. Sk. 6373. Sk. 6372. Sk. 6371. Sk. 6370. Sk. 6130. Sk. Eres Sk. Bayındır Asfaltı Cd. )
Yedi Eylül ( 5646. Sk. 5601. Sk. )
Karşıyaka ( Karşıyaka 1. Küme Evleri 7319. Sk. 7311. Sk. 7306. Sk. 1519. Sk. Eğerci 1. Küme Evleri )
Eğerci ( Eğerci 2. Küme Evleri Killik Küme Evleri Eğerci 3. Küme Evleri 12. Cd. )
Çaybaşı ( Çaybaşı 1. Küme Evleri )
Arslanlar
İZMİR URLA ’de 9 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
16Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3655840
URLA / İZMİR
Sıra ( Dörtyol Sk. 2. Üç Evler Sk. Atay Sk. Soğanlı Sk. Uzun Sk. Üç Çeşmeler Sk. )
Altıntaş ( Akış Sk. Zafer Cd. 1. Başak Sk. )
Yaka ( Sümer Sk. Musavat Sk. Adalet Sk. Avcılar Sk. General Fahrettin Sk. Gül Sk. Hükümet Sk. Hürriyet Sk. Şen Sk. Yıldız Sk. Yeşiltepe Sk. )
Yeni ( Necati Cumalı Cd. Arsalı Sk. )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657843
URLA / İZMİR
Bademler ( 15050. Sk. 15041. Sk. Seferihisar Cd. 15082. Sk. 15081. Sk. 15099/1. Sk. 1452. Sk. 15001. Sk. 15040. Sk. 15042. Sk. 15043. Sk. 15044. Sk. 15045. Sk. 15046. Sk. 15050/1. Sk. 15051. Sk. 15052. Sk. 15053. Sk. 15066. Sk. Gödence Yolu Cd. İzmir-Seferihisar Yolu )
Planlandı
17Mart 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3657892
URLA / İZMİR
Zeytineli ( Narlıkuyu Küme Evleri Köyaltı Küme Kabasakal Küme Evleri Yukarı Mahalle Küme Evleri Şahin Bayhan Sk. Cumhuriyet Cd. Sahil Cd. )