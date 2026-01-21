Anadolu Ajansı
Bandırma-Afyon seferini yapan yük treninde yangın çıktı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yük taşıyan trende yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının söndürüldüğü öğrenildi.
Bandırma-Afyon seferini yapan TCDD 33376 sefer sayılı yük trenine bağlı DE 36 015 numaralı lokomotif, Susurluk Ömerköy-Gökçedere mahalleleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Lokomotifin makine, yağ ve elektrik sisteminde oluştuğu belirtilen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
