Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yük taşıyan trende yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının söndürüldüğü öğrenildi.

Bandırma-Afyon seferini yapan TCDD 33376 sefer sayılı yük trenine bağlı DE 36 015 numaralı lokomotif, Susurluk Ömerköy-Gökçedere mahalleleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Lokomotifin makine, yağ ve elektrik sisteminde oluştuğu belirtilen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

