Bayğaralar çetesine büyük darbe! 8 ilde yüzlerce kişi gözaltına alındı
Türkiye genelinde 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda, Bayğaralar organize suç örgütü üyesi 287 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
- Adana merkezli operasyonda 'Bayğaralar' grubuna yönelik 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
- Gözaltına alınan 299 hedef şahıstan 287'si yakalandı, 12 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Gözaltına alınan zanlıların cinayet, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, kamu güvenliğini tehlikeye atma gibi suç kayıtları bulunuyor.
- Operasyonun, elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı, organize suç yapılanmalarına karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi sürdürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri yaklaşık bir yıldır titizlikle takip ettikleri "Bayğaralar" grubunu hedef aldı.
ELEBAŞI YUNANİSTAN'DA TUTUKLU
Elebaşılığını Yunanistan’da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon için 8 ayrı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adana, İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerini kapsayan operasyon sürecinde, belirlenen 299 hedef şahıstan 287’si kıskıvrak yakalandı.
Halen firari olan 12 kişinin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınan zanlıların, cinayetten uyuşturucu ticaretine, kasten yaralamadan kamu güvenliğini tehlikeye atmaya kadar çok sayıda ağır suç kaydıyla adalete teslim edildikleri bildirildi. Sokağın huzurunu bozmaya çalışan her türlü suç odağına karşı operasyonların tavizsiz süreceği mesajı verildi.