Türkiye genelinde 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda, Bayğaralar organize suç örgütü üyesi 287 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı, organize suç yapılanmalarına karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri yaklaşık bir yıldır titizlikle takip ettikleri "Bayğaralar" grubunu hedef aldı.

Bayğaralar çetesine büyük darbe! 8 ilde yüzlerce kişi gözaltına alındı

ELEBAŞI YUNANİSTAN'DA TUTUKLU

Elebaşılığını Yunanistan’da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon için 8 ayrı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana, İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerini kapsayan operasyon sürecinde, belirlenen 299 hedef şahıstan 287’si kıskıvrak yakalandı.

Geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen operasyonda da firar etme hazırlığındaki çok sayıda çete üyesi yakalanmıştı

Halen firari olan 12 kişinin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan zanlıların, cinayetten uyuşturucu ticaretine, kasten yaralamadan kamu güvenliğini tehlikeye atmaya kadar çok sayıda ağır suç kaydıyla adalete teslim edildikleri bildirildi. Sokağın huzurunu bozmaya çalışan her türlü suç odağına karşı operasyonların tavizsiz süreceği mesajı verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası