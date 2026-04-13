Van Erciş'te nisan ayında etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini ve yüksek kesimleri beyaza örtü ile kapladı. Vatandaşlar baharı beklerken yeniden kış şartlarıyla karşılaşırken, kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreyi aştı. Vatandaşlar ise 40 yıldır nisan ayında böyle bir manzarayla karşılaşmadığını dile getirdi.

40 yıldır böylesi görülmedi! Vanlılar hayrete düştü, her yeri kapladı...

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi geçti.

40 yıldır nisan ayında karın yağdığını görmediğini söyleyen İsmet Maral, "Tarih 13 Nisan 2026. Baharı beklerken kışa geri döndük.

Her taraf beyaza büründü. 40 yıldır nisan ayında kar görmedim. Şu an kar görünce hayretler içinde kaldık. İnşallah bu kar yağışıyla bütün barajlarımız dolmuştur. Kar berekettir" dedi.

