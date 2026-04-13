İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
40 yıldır böylesi görülmedi! Vanlılar hayrete düştü, her yeri kapladı...
Van Erciş'te nisan ayında etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini ve yüksek kesimleri beyaza örtü ile kapladı. Vatandaşlar baharı beklerken yeniden kış şartlarıyla karşılaşırken, kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreyi aştı. Vatandaşlar ise 40 yıldır nisan ayında böyle bir manzarayla karşılaşmadığını dile getirdi.
Yaşam 53 dk önce
Yıllardır nisan ayında kar yağışı görmeyen vatandaşlar baharı beklerken kışı yeniden yaşadı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi geçti.
40 yıldır nisan ayında karın yağdığını görmediğini söyleyen İsmet Maral, "Tarih 13 Nisan 2026. Baharı beklerken kışa geri döndük.
Her taraf beyaza büründü. 40 yıldır nisan ayında kar görmedim. Şu an kar görünce hayretler içinde kaldık. İnşallah bu kar yağışıyla bütün barajlarımız dolmuştur. Kar berekettir" dedi.
