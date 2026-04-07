Aydın'da Germencik Belediyesi'ne ait dükkana ateş açıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in gerçekleştirdiğini tespit etti. Eski Başkan Öndeş, gözaltına aldı.

Aydın'da Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.

