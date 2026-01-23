Anadolu Ajansı
Beykoz'da İETT otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Beykoz'da iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 6 yolcu ve 1 şoför yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, karşı yönden gelen başka bir İETT otobüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 6 yolcu ile otobüs şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, otobüslerin çekilmesinin ardından normale döndü.
KAZA ANI KAMERADA
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşı yönden gelen 2 otobüsün çarpışması yer alıyor.
