İstanbul Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, frenin boşalması sonucu yolda kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada kimsenin yara almadığı belirtildi.

Bu sabah saat 07.00 sıralarında Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde içinde yolcuların bulunduğu MK22 numaralı İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

