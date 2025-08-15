Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bir avuç toprak için birbirlerine girdiler! 2'si ağır 3 yaralı var

Bir avuç toprak için birbirlerine girdiler! 2'si ağır 3 yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir avuç toprak için birbirlerine girdiler! 2&#039;si ağır 3 yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da köyde arazi anlaşmazlığı yaşayan iki aile birbirine girdi. Silahların konuştuğu kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı; jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karaçoban ilçesine bağlı Binıpınar köyünde uzun süredir iki aile arasında devam eden sınır tartışması, tarafların yeniden karşı karşıya gelmesiyle alevlendi. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı şiddetli kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumunun ağır, 1'inin ise hafif olduğu belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir avuç toprak için birbirlerine girdiler! 2'si ağır 3 yaralı var - 1. Resim

JANDARMA DEVRİYE GEZİYOR

Olay sonrası jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraflar arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için bölgede devriye faaliyetleri artırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor. İki aile arasındaki kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekonomideki rekor sonrası Bakan Şimşek'ten dikkat çeken mesaj: İstikrar pekişiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ördükleri duvar üzerlerine devrildi! İki işçi yaralandı - 3. SayfaÖrdükleri duvar üzerlerine devrildi! İki işçi yaralandıHatay'da yangın paniği! Kısa sürede kontrol altına alındı - 3. SayfaHatay'da yangın paniği! Kısa sürede kontrol altına alındıBiyometrik sistemler bile aşılıyor! En büyük tehlike pasaportlarda - 3. SayfaBiyometrik sistemler bile aşılıyor!Okulların AKUB ekibi afetlere hazırlanıyor! MEB 6 ilde 1.500 öğrenciye eğitim verdi - 3. SayfaOkulların AKUB ekibi afetlere hazırlanıyor!Burdur'da otomobil ile traktör çarpıştı: Yaralıların yarısı çocuk! - 3. SayfaOtomobil ile traktör çarpıştı: Yaralıların yarısı çocuk!Yolun karşısına geçmek istemişti! Otomobilin adama çarptığı feci kaza kamerada - 3. SayfaYolun karşısına geçmek istemişti! Otomobilin adama çarptığı feci kaza kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...