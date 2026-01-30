Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana geldi. D.Y. eşi B.Y. ve 3 yaşındaki kızları Sena ile tatile gelmişlerdi.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU, BABASI FARK ETTİ

Küçük kız ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içerisinde bulunan havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Küçük çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minik çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

