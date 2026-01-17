Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, görevli idari personel Serdal G.’nin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (ÜBYS) girip sahte diploma alarak mali işler koordinatörü olduğu iddiasıyla çalkalanıyor.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan Serdal G., ÜBYS’ye erişim sağlayarak kendisini öğrenci gibi gösterdi. Ardından aynı yolla mezun olmuş gibi kendi adına sahte diploma düzenledi.

Skandal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) üniversitede gerçekleştirdiği denetimlerde ortaya çıktı. İddiaya göre, şüpheli, fakülte sekreterinden temin ettiği öne sürülen şifrelerle sisteme girerek Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne kendi kaydını oluşturdu.

Serdal G., kendini üniversite sınavına girmiş ve yerleşmiş gibi göstererek bu süreçte diploma aldı, ardından kurum içinde mali işler koordinatörlüğü görevine yükseldi. Açılan soruşturma kapsamında şüpheli görevden alınırken, müfettişler üniversitenin bilgi yönetim sistemi verilerine el koydu. Kayıtlar geriye dönüş bir şekilde ayrıntılı olarak incelenirken soruşturma kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

Rektörlük de yaptığı açıklamada bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturulduğu, öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları dâhil olmak üzere tüm veri ve belgelerin inceleme altına alındığını bildirdi.

Açıklamasında, “Usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bu süreçlere dâhil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

