Bursa İnegöl’de pasaj içinde bulunan Fenerbahçeliler Derneği’nde çıkan yangının ardından biri 7, diğeri 12 yaşındaki iki çocuk polis ekiplerince yakalandı. Yangının çakmakla sandalyeler ve perdelerin tutuşturulması sonucu çıktığı belirlenirken, dernekte maddi hasar oluştu.

Yangın saat 18.15 sıralarında Cuma Mahallesi Elektrik Sokak'ta bulunan pasajın içindeki Fenerbahçeliler Derneği'nde meydana geldi. Pasaja giren 2 çocuk derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmak ile tutuşturup kaçtılar.

Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu dernekte hasar meydana geldi. Dernekte yangın çıkaran 2 çocuk ve yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri şüpheliler B.K. (12) ve M.Ç.'yi (7) yakaladı. Gözaltına alınan çocuklar, psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde “Ben Galatasaraylıyım, Fenerbahçe'yi sevmiyorum. O yüzden yaktım” dediği öğrenildi. Çocuklar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

