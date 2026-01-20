Burdur’da iki genç arasında yaşanan bıçaklı kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Arkadaşını bıçaklayan 17 yaşındaki E.Y. tutuklandı. Yaralı M.S.’nin ise tedavisi devam ediyor.

Türkiye ‘yan bakma’ kavgasında öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’a ağlarken, benzer bir olay da Burdur’da yaşanmıştı.

Burdurda arkadaşını bıçaklayarak dehşeti yaşatan genç tutuklandı

KAVGA EDERKEN BIÇAKLAMIŞTI

Burdur’da akşam saat 21.00 sıralarında yaşları 17 olan M.S. ile E.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, M.S., E.Y.'yi darp etmişti, E.Y. de yanında getirdiği bıçakla M.S.'yi yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Burdurda arkadaşını bıçaklayarak dehşeti yaşatan genç tutuklandı

GENÇLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

İki yaralı genç Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Korkunç saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı M.S.'nin ise hastanede tedavisin devam ettiği öğrenildi.

ATLAS, YÜREKLERİ YAKMIŞTI

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 'yan bakma' tartışmasında göğsünden bıçaklanmış, hayatını kaybetmişti. Atlas'ı bıçaklayanın da 15 yaşındaki E.Ç. olduğu öğrenilmişti. E.Ç. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası