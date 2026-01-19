Samsun'da bir fırının pastane bölümünde 16 yaşındaki çocuk, aynı masada oturduğu 2 kişiyi bıçakladı. Olayın görüntüleri kan dondururken yakalanan çocuk adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın acısı daha geçmeden kan donduran bir olay daha meydana geldi. Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir fırının pastane kısmında oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, bıçaklanarak ve darp sonucu A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANBEAN KAMERADA

Saldırıyı gerçekleştiren şahısların olayın ardından hızla kaçtığı belirtilirken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Atlas Çağlayan'ın ardından bir dehşet daha! 16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan E.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Atlas Çağlayan'ın ardından bir dehşet daha! 16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi bıçakladı

Haberle İlgili Daha Fazlası