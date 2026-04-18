Bursa'da can pazarı! Traktör dereye düştü, 10 kişi mahsur kaldı
Bursa’da Kocasu Deresi’nden geçmeye çalışan traktörün devrilmesi sonucu suya düşen 10 işçi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yenişehir ilçesine bağlı Kocasu Deresi'nde işçileri taşıyan traktörün akıntıya kapılıp devrilmesi sonucu 10 işçi mahsur kaldı.
- İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
- Ekipler, vinç yardımıyla işçileri dereden çıkarıp güvenli alana taşıdı.
- İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay Yenişehir ilçesine bağlı Kocasu Deresi'nde meydana geldi. İşçileri taşıyan traktör dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılıp devrildi.
İŞÇİLER MAHSUR KALDI
10 işçinin suyun ortasında mahsur kaldığı ihbarı üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.
İhbar üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, vinç yardımıyla işçileri dereden çıkarıp güvenli alana taşıdı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
