Yoğun kar yağışının devam ettiği Muş’ta Hasköy-Mutki kara yolunda 10 araç mahsur kaldı. Yolun ekipler tarafından ulaşıma açılması sonrasında araçlarda mahsur kalan 50 kişi kurtarıldı.

Muş’un Hasköy ile Bitlis’in Mutki ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 araç yolda kaldı. Vatandaşların durumu ekiplere bildirmesinin ardından ekipler, yoğun çalışma sonucu yolu ulaşıma açarak mahsur kalan araçları kurtardı.

50 kişi mahsur kaldı! Aralıksız kar yağışının sürdüğü Muş’ta 10 araç kurtarıldı

“MAHSUR KALAN 10 ARAÇ VARDI”

10 araçtaki 50 kişinin kurtarılmasının ardından Karayolları 113. Şube Şefliğinde greyder operatörü Ahmet Karagüzel, şunları söyledi:

Şu anda Muş Hasköy ile Bitlis Mutki yolunun 6. kilometresinde yoğun karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Nisan ayının ortasında olmamıza rağmen etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapanıyor. Karayolları ekipleri olarak yollarımızı açık tutmak ve trafiğin aksamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yolda mahsur kalan yaklaşık 10 araç vardı. Hemen müdahale edip yolumuzu trafiğe açarak araçların güvenli şekilde ilerlemesini sağladık.

“HÂLÂ KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR”

Mahsur kalanlardan Mutki İkizler Köyü Muhtarı Mutlu Çakır ise “Muş’a doğru yola çıktık. Nisan ayının ortasında olmamıza rağmen bölgede hâlâ kar yağışı etkisini sürdürüyor. Buna rağmen ekiplerimiz yolları sürekli açık tutuyor. Her gün düzenli olarak çalışmalar yapılarak herhangi bir aksaklık yaşanmadan ulaşım sağlanıyor. Bu hizmetlerden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Görüyorsunuz, doğa şartları ne kadar zor olsa da yollarımız açık tutuluyor. Bu da devletimizin vatandaşına verdiği değerin en güzel göstergesidir" diye konuştu.

