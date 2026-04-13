Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde bugün çok bulutlu havanın hakim olacağını belirtti. Meteoroloji 5 ili aralıklı sağanak için uyarırken, Prof. Dr. Orhan Şen ise Süper El Nino için uyardı. İşte detaylar…

Türkiye’de soğuk hava etkisi yavaş yavaş kaybolmaya başlarken, bazı illerde ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Uzun süredir çok bulutlu havanın hakim olduğu Türkiye için yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji de günlük hava durumu raporunda 5 ili kuvvetli sağanak için uyardı. İşte son uyarıların detayları…

Bulutlu hava gitmedi! Meteoroloji'den yeni sağanak uyarısı, 5 ili sıraladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Son rapora göre hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bulutlu hava gitmedi! Meteoroloji’den yeni sağanak uyarısı, 5 ili sıraladı

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Trakya kesiminde doğu ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin sağanak uyarısı yaptığı iller şöyle;

Amasya Rize Samsun Trabzon Siirt

Meteoroloji Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun bir kısmı ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde aralıklı sağanak yağışın etkili olabileceğini belirtti.

Bir uyarı da Prof. Orhan Şenden geldi. Şen, bazı ülkelerde şiddetli yağış bazı ülkelerde şiddetli kuraklığa sebep olan El Nino’nun bu yıl Süper El Nino olarak görülebileceğini işaret etti.

Bulutlu hava gitmedi! Meteoroloji’den yeni sağanak uyarısı, 5 ili sıraladı

“BU YIL DAHA KUVVETLİ OLACAK”

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şöyle uyardı:

Yağışlı günleri özleyeceğimizi düşünüyorum. El Nino’nun bu yıl daha kuvvetli olacağını bekliyoruz. Çünkü Doğu Pasifik’teki deniz yüzeyi sıcaklıkları artmaya başladı. Önümüzdeki yaz ayında sıcaklıklar daha da artacak. El Nino Süper El Nino olabilir.

Bulutlu hava gitmedi! Meteoroloji’den yeni sağanak uyarısı, 5 ili sıraladı

“SÜPER EL NİNO OLABİLİR”

“1998 yılında süper El Nino yaşamıştık, deniz suyu sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkmıştı. Bir sonraki yüksek El Nino da 2016’da yaşanmıştı. Bu sene de tahminler onu gösteriyor. Süper El Nino olma ihtimali var” diye belirten Şen, Türkiye’nin etkileneceğini söyledi.

“DOLULUKLARA GÜVENMEYİN”

Şen sözlerine şöyle devam etti:

Avrupa’nın deniz yüzeyindeki hareketlilik önemli olacak. İstanbul’daki yüzde 70’lik, İzmir’deki yüzde 60’lık doluluk oranlarına çok fazla güvenmeyelim. İki yıl üst üste bir kuraklık meydana gelirse riskli seviyelere yeniden gelinebilir.

El Nino'nun en sert etkilerinin Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerinde olması bekleniyor.

Bulutlu hava gitmedi! Meteoroloji’den yeni sağanak uyarısı, 5 ili sıraladı

EL NİNO NEDİR?

El Nino, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kısımlarında deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan, küresel hava durumu modellerini etkileyen doğal bir iklim olayıdır.

El Nino dönemleri, tarımsal üretimi, balıkçılık faaliyetlerini ve küresel sıcaklıkları önemli ölçüde etkileyerek, genellikle küresel ortalama sıcaklıkların artmasına neden olur.

