Türkiye bahar havasını beklerken, kar yağışının devam ettiği illerde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam etti. 10’a yakın ilde etkili olan kar sonrasında yollar kapandı, sürücüler yolda kaldı, sıcaklık düştü. İşte Nisan ayının ortasında Türkiye’den kar manzaraları…

Geçtiğimiz yıla kıyasla termometrelerin daha da yüksek değerleri gördüğü Türkiye’nin bir bölümünde sağanak bir bölümünde kar yağışı etkisini gösterirken, bazı kentlerde ise sıcaklık yükselmeye devam ediyor.

Son 3 haftadır çok bulutlu ve parçalı bulutlu havanın hakim olduğu ülkede, sağanak sonrası özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde sel ve taşkınlar meydana geldi. Hava sıcaklığının bu hafta yükselişe geçtiği bölgelerde, yükselişin önümüzdeki günlerde süreceği belirtildi.

Türkiye’nin bir köşesi bahar havasına kapı aralarken, bazı iller ise beyaza bürünmeye devam ediyor. Bitlis, Kars, Hakkari, Sinop, Ardahan, Ardahan, Van, Muş, Artvin ve Ankara’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde mahalleler ve yollar kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

BİTLİS

Bitlis'in Hizan ilçesinde sabaha doğru başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Bozpınar grup köy yolunda çalışma yürüttü.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, karla mücadele çalışmaları hakkında şunları söyledi:

Bu yıl bereketli bir kış sezonu geçiriyoruz. Bugün yağan karla kış sezonu boyunca 9,5 metre civarında bir kar yağışı almış olduk. Bitlis, Türkiye'deki en fazla kar yağışı olan illerin başında geliyor. Bu çerçevede İl Özel İdaresi, Karayolları ve Belediye ekiplerimiz ciddi anlamda performans sergilediler. Çok şükür kaza bela olmadan karla mücadelenin son dönemlerine gelmiş bulunuyoruz."

Vali Karakaya, bu yıl İl Özel İdaresi tarafından karla mücadele çalışmalarında yaklaşık 600 bin litre yakıt tüketildiğini söyledi.