Bahar kapıda derken kar geri geldi! Nisan ortasında şaşırtan manzara, 10 il bembeyaz
Türkiye bahar havasını beklerken, kar yağışının devam ettiği illerde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam etti. 10’a yakın ilde etkili olan kar sonrasında yollar kapandı, sürücüler yolda kaldı, sıcaklık düştü. İşte Nisan ayının ortasında Türkiye’den kar manzaraları…
BİR KÖŞEDE KAR BİR KÖŞEDE SAĞANAK
Geçtiğimiz yıla kıyasla termometrelerin daha da yüksek değerleri gördüğü Türkiye’nin bir bölümünde sağanak bir bölümünde kar yağışı etkisini gösterirken, bazı kentlerde ise sıcaklık yükselmeye devam ediyor.
AKDENİZ VE EGE'DE SEL
Son 3 haftadır çok bulutlu ve parçalı bulutlu havanın hakim olduğu ülkede, sağanak sonrası özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde sel ve taşkınlar meydana geldi. Hava sıcaklığının bu hafta yükselişe geçtiği bölgelerde, yükselişin önümüzdeki günlerde süreceği belirtildi.
10 İLDE KAR YAĞIŞI
Türkiye’nin bir köşesi bahar havasına kapı aralarken, bazı iller ise beyaza bürünmeye devam ediyor. Bitlis, Kars, Hakkari, Sinop, Ardahan, Ardahan, Van, Muş, Artvin ve Ankara’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde mahalleler ve yollar kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
BİTLİS
Bitlis'in Hizan ilçesinde sabaha doğru başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Bozpınar grup köy yolunda çalışma yürüttü.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, karla mücadele çalışmaları hakkında şunları söyledi:
Bu yıl bereketli bir kış sezonu geçiriyoruz. Bugün yağan karla kış sezonu boyunca 9,5 metre civarında bir kar yağışı almış olduk. Bitlis, Türkiye'deki en fazla kar yağışı olan illerin başında geliyor. Bu çerçevede İl Özel İdaresi, Karayolları ve Belediye ekiplerimiz ciddi anlamda performans sergilediler. Çok şükür kaza bela olmadan karla mücadelenin son dönemlerine gelmiş bulunuyoruz."
Vali Karakaya, bu yıl İl Özel İdaresi tarafından karla mücadele çalışmalarında yaklaşık 600 bin litre yakıt tüketildiğini söyledi.
SİNOP
Sinop'un Ayancık ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ayancık Boyabat kara yolu Çangal Dağı bölgesinde etkili olan yağış, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışması sonucunda ulaşım normale döndü.
ARTVİN
Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi’nde son günlerde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından kar kalınlığı arttı.
Atabarı Kayak Merkezi işletmecilerinden Eray Öz, “Son 3-4 gündür yağan karla birlikte toplam kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı. Son yağışta 50-60 santim civarında kar düştü. Bu dönemde Türkiye'nin birçok yerinde bulunmayan kar kalitesine sahibiz. Aralık ayında başladığımız sezonda halen daha muhteşem bir kar yağışı var. Pistler açık, sezon yaklaşık 15-20 gün uzadı” dedi.
HAKKARİ
Hakkari'de 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle Akçalı köyü yakınındaki Entegre Katı Atık Tesisi mevkisinde Hakkari-Van kara yolunda çökme oluştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Ekipleri, yolda önlem alarak çalışma başlattı. Sağanağın yerini kara bıraktığı kent, beyaza büründü. Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
VAN
Van’da etkili olan kar yağışı sonrasında Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 18 mahalle ve 32 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 50 yolun açılması için çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde ulaşımın güçlükle sağlandığı ilçe, karla beyaza büründü. İlçe sakinleri, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
ANKARA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgeleri ve yaylaları beyaza bürüdü. İlçede gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan kar yağışı, Keltepe mevkisi başta olmak üzere Elmabeli, Karlık, Kirazyanı, Ahlatlık ve Köst yaylalarında etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.