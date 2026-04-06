Samsun'un İlkadım ilçesinde komşular arasında çıkan tartışmada bir kişi, baltalı saldırıdan babasını korumaya çalışırken yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam iddiaya göre, sokaktaki kedilere yiyecek verme meselesi yüzünden M.K. (59) ile komşusu İ.V. (60) arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

BABASINI KORURKEN YARALANDI

Kavga sırasında İ.V.'nin balta ile M.K.'nin başına vurmak istediği öne sürüldü. Bu sırada babasını korumak isteyen N.K. (33), saldırıyı engellemek için kolunu araya koydu. Baltanın isabet ettiği genç, kolundan yaralandı. Yaralı genç sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evlerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Baba-oğulun, komşularından şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

