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Bursa'da feci yangın! Alevlerin arasında kalan kadın yardım çığlığı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa, Yangın, Ev Yangını, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir eve çıkan yangında kadın alevlerin arasında mahsur kaldı. Kadının yardım çığlıklarını duyan mahalleli hemen yardıma koştu. Ağır yanıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

BURSA'DA FECİ YANGIN

Olay, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev kısa sürede alevlere teslim oldu.

Bursa'da feci yangın! Alevlerin arasında kalan kadın yardım çığlığı attı - 1. Resim

ALEVLERİN ARASINDA KALDI, YARDIM ÇIĞLIĞI ATTI

İçeride mahsur kalan kadının yardım çığlıklarını duyan mahalleli, kapıyı kırarak kadını dışarı çıkardı.

Bursa'da feci yangın! Alevlerin arasında kalan kadın yardım çığlığı attı - 2. Resim

AĞIR YANIKLAR VAR, TEDAVİ SÜRÜYOR

Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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