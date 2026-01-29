Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm alanı sararken, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor, işte son durum…

Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

