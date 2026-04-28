Çanakkale'de dehşet evi! Yatak odasında cesetleri bulundu
Kan donduran olay Çanakkale’de bir apartman dairesinde meydana geldi. Emekli öğretmen pompalı tüfekle önce eşini öldürdükten intihar etti. Çifte ulaşamayan yakınları eve gidince korkunç manzara ile karşılaştı.
Esenler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde Serpil Özlem ve Ferruh Argüden çifti ölü bulundu.
- Olay, saat 20.30 sıralarında Esenler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi.
- Yakınları haber alamayınca gittikleri evde çiftin cansız bedeniyle karşılaştılar.
- İlk incelemede, Ferruh Argüden'in eşini pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar ettiği tespit edildi.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Esenler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serpil Özlem (62) ve Ferruh Argüden (64) çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti.
YATAK ODASINDA CESETLERİ BULUNDU
Eve giren yakınları, yatak odasında Argüden çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Ferruh Argüden'in pompalı tüfekle eşini göğsünden vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak intihar ettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
