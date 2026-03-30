Adana’da kasklı motosikletli bir saldırgan, cep telefonu bayisinde iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp’i başından vurarak öldürdü. Şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi, yakınları ise olayda baygınlık geçirdi.

Olay, Seyhan içesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir cep telefonu bayisinde meydana geldi.

Emrah Saltıkalp

İŞ YERİNİ SAHİBİNİ VURUP KAÇTI

İddiaya göre, motosikletli bir şüpheli iş yeri önüne gelip kaskını çıkarmadan içeri girdi. Ardından tezgahta duran iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'i (37) tabanca ile başından vurarak kaçtı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emrah Saltıkalp yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyan Saltıkalp'in yakınları olay yerine akın etti. Bir kadın sinir krizi geçirip gözyaşı döktükten sonra baygınlık geçirdi.

HER YERDE ARANIYOR

Olay yeri inceleme polisleri, iş yerinde çalışma yaptı. Bu sırada vatandaşların iş yerinin camından içeriyi merakla izlemesi dikkat çekti. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

